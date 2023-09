Tidlige Apple Black Friday-tilbud: Hvad kan du forvente, og hvor du kan finde dem

Feriesæsonen er lige rundt om hjørnet, og det betyder, at det er tid til at begynde at tænke på dine juleindkøb. For teknologientusiaster og Apple-fans er Black Friday det perfekte tidspunkt til at få nogle gode tilbud på Apple-produkter. Mens det officielle Black Friday-salg stadig er et par uger væk, begynder tidlige Apple Black Friday-tilbud allerede at rulle ind.

Når det kommer til Black Friday-tilbud, er tekniske gadgets altid en populær kategori, og Apple-enheder er ingen undtagelse. Selvom Apple sjældent tilbyder rabatter på deres egne produkter, er der masser af tilbud at finde, hvis du ved, hvor du skal lede. Fra Apple Watches til AirPods, MacBooks og mere, du kan tidligt spare på gadgets til alle på din liste.

Ifølge John Thompson, Men's Health Gear and Commerce Editor, inkluderer nogle af de produkter, der skal holdes øje med denne feriesæson, AirPods Pro (2nd Gen), Apple Watch Series 8, AirPods Max og Apple Watch Ultra. Disse produkter har været på markedet i over et år nu, og med nye Apple-udgivelser i horisonten, kan der være nogle overraskelsesrabatter.

Når det kommer til smartwatches, integreres Apples muligheder problemfrit i dit iOS-økosystem. Den seneste dråbe fra mærket, Apple Watch Series 8, kommer med en række sundheds- og fitnessfunktioner. Hvis du leder efter en mere budgetvenlig mulighed, tilbyder Apple Watch SE (1st Gen og 2nd Gen) lignende funktionalitet til en lavere pris.

Når det kommer til trådløse øretelefoner, er AirPods fra Apple et populært valg. AirPods Pro og AirPods Max tilbyder lydkvalitet i topklasse, mens standard AirPods (2. generation) er en mere overkommelig mulighed. Hvis du leder efter et par øretelefoner til træningscenteret eller til pendling, er der en AirPod-model, der passer til dine behov.

Apples iPads er også værd at overveje under Black Friday-salget. iPad Air og iPad Mini er pendler- og rejsevenlige muligheder, der tilbyder bærbarhed og bekvemmelighed. iPad (9. generation) er en mere budgetvenlig mulighed, der stadig giver alle de funktioner, du har brug for i en tablet.

Hvis du leder efter en ny bærbar, tilbyder Apples MacBook-serie en række muligheder. Den nyligt udgivne MacBook Air og 2020 MacBook Air har i øjeblikket deres laveste priser nogensinde. Selvom MacBook Pro-tilbuddene ikke er så imponerende lige nu, er det muligt, at vi vil se bedre rabatter tættere på Black Friday.

Glem ikke Apple-tilbehør! Parring af dine Apple-enheder med det rigtige tilbehør kan forbedre deres funktionalitet. Overvej at få en ny telefonoplader eller et MagSafe-kabel, som altid er praktisk. AirTags er også et fantastisk tilbehør til dem, der ofte forlægger deres ejendele. Hvis du foretrækker noget med en pop af farver, tilbyder Beats Fit Pro en række muligheder, der kan sammenlignes med Apples øretelefoner.

Med hensyn til om Apple vil have sit eget Black Friday-udsalg, er det stadig usikkert. Tidligere har mærket kun tilbudt rabatter på gavekort. Det er dog altid værd at holde øje med eventuelle udmeldinger fra Apple.

Når det kommer til at finde de bedste Apple-tilbud, er det vigtigt at shoppe rundt. Selvom Apple måske ikke selv tilbyder rabatter på sine produkter, gør andre forhandlere det ofte. Hold øje med online-forhandlere, stormagasiner og teknologi-fokuserede butikker for at få de bedste tilbud.

Black Friday er et godt tidspunkt at få nogle fantastiske tilbud på Apple-enheder. Uanset om du leder efter et nyt smartwatch, trådløse øretelefoner, en tablet eller en bærbar computer, er der masser af tidlige tilbud at drage fordel af. Begynd at planlægge din ferieindkøb nu, og vær klar til at vinde de bedste tilbud, når det officielle Black Friday-udsalg rammer.

kilder:

- Mænds helbred

– Apple.com