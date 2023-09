Oprettelse af realistiske AI-stemmer: Mulighederne og spørgsmålene, de rejser

I en verden, hvor AI-stemmer bliver mere og mere almindelige, er det vigtigt at overveje implikationerne og potentielle konsekvenser. Fra virtuelle assistenter som Alexa og Siri til stemmer, der høres på applikationer som TikTok, er AI-systemer i stand til at producere naturtro tale på forskellige sprog og stemmer. For nylig, i en tredelt miniserie om AI, eksperimenterede David Pierce, en respekteret redaktør og medvært på The Vergecast, med at træne AI-bots til at replikere hans stemme.

Processen involverede træning af AI-bots ved hjælp af scripts, eksisterende lyd fra tidligere Vergecast-episoder eller en kombination af begge. Målet var at bestemme, hvor godt og hurtigt en acceptabel AI-kopi af hans stemme kunne skabes. Resultaterne var forbløffende, med fire forskellige værktøjer, der viste forskellige grader af succes med at kopiere Davids stemme.

Selvom ingen af ​​AI-stemmerne forventes at erstatte David, er det tydeligt, at de forbedres hurtigt. Dette rejser væsentlige spørgsmål om de potentielle implikationer af en sådan teknologi. Hvilket ansvar har skabere, når de bruger kunstig intelligens til at kopiere deres stemme? Hvordan navigerer enkeltpersoner de etiske og juridiske udfordringer, der opstår ved brugen af ​​AI-genererede stemmer?

Fremkomsten af ​​AI-musik, hvor kunstnerstemmer bruges til at træne modeller, der kan skabe overbevisende sange i enhvers stemme, præsenterer et lignende dilemma. Disse fremskridt har potentialet til at udløse et årti med retssager og etiske debatter om ejerskab og samtykke. Det er afgørende at overveje, hvordan disse værktøjer skal bruges, og hvordan deres virkning skal diskuteres.

Mens mulighederne, som AI-stemmer tilbyder, er enorme og demokratiserende, er der et presserende behov for at løse de dybe forfalskninger og potentielle problemer, de kan skabe. Den hurtige forbedring af AI-teknologien kræver, at disse diskussioner finder sted før snarere end senere. Udviklingen og brugen af ​​realistiske AI-stemmer er kommet for at blive, og det er afgørende at navigere i dette nye terræn ansvarligt og etisk.

Definitioner:

– AI-stemmer: Kunstigt genererede stemmer skabt gennem AI-modeller trænet på menneskelig tale.

– Deepfakes: Syntetiske medier, der kombinerer og overlejrer eksisterende billeder og videoer på kildebilleder eller videoer, ofte med ondsindet hensigt.

kilder:

- David Pierce, "Jeg lavede en bot, der lyder næsten præcis som mig. Det var nemmere og bedre end jeg havde forventet. Er det sejt eller skræmmende?”, The Verge