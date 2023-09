Character.ai vinder frem på ChatGPT i brug af mobilapp

Character.ai, AI-app-producenten, der gør det muligt for brugere at designe deres egne AI-karakterer, oplever en betydelig vækst i mobilappbrug. Ifølge en nylig analyse fra markedsefterretningsfirmaet Similarweb har iOS- og Android-apps til Character.ai nu 4.2 millioner månedlige aktive brugere i USA sammenlignet med ChatGPTs næsten 6 millioner månedlige aktive brugere i USA.

Selvom Character.ai's vækst er bemærkelsesværdig, bevarer ChatGPT stadig en større tilstedeværelse på nettet, hvilket kan skyldes, at Character.ai's brugere foretrækker at bygge og interagere med AI-chatbots på deres mobile enheder i stedet for via et websted. Globalt overgår ChatGPT også Character.ai med hensyn til mobilbrug, med 22.5 millioner månedlige aktive brugere for ChatGPT sammenlignet med 5.27 millioner for Character.ai.

Et interessant aspekt er, at Character.ai tiltrækker en meget yngre demografisk gruppe sammenlignet med andre AI-apps, inklusive ChatGPT. Næsten 60 % af Character.ai's webpublikum kommer fra aldersgruppen 18-24 år, som er forblevet konsekvent, selvom ChatGPTs webtrafik faldt. I juli udgjorde 18-24-årige kun 27 % af ChatGPTs webtrafik.

Analysen afslørede også, at andre AI-udbydere har lavere adoptionsrater blandt yngre aldersgrupper. Perplexity.ai, Midjourney, Anthropic og Google's Bard har meget lavere procenter (spænder fra 18.46 % til 25.3 %) af de 18-24 demografiske sammenlignet med Character.ai's 60 %.

ChatGPT har set et fald i globale webstedsbesøg i de sidste tre måneder, men Similarwebs data viser tegn på forbedring, efterhånden som skoleåret blev genoptaget. Character.ai, på den anden side, opretholdt brugen hen over sommeren på grund af dets fokus på underholdning i stedet for udelukkende at være lektiehjælper eller forskningsassistent.

Character.ai har et stærkt potentiale for yderligere vækst i brugerbasen efter dens imponerende $150 millioner i Series A-finansiering, hvilket gør opstarten værdsat til $1 milliard. Appen skiller sig ud blandt andre AI-karaktergeneratorer med dens grundlæggere Noam Shazeer og Daniel De Freitas, som tidligere var AI-eksperter hos Google.

Mens den fremtidige adoption af Character.ai forbliver usikker, er appens grundlæggere blevet anerkendt som banebrydende inden for AI-området, og opstarten har løbende plads til forbedring, efterhånden som flere brugere skaber og engagerer sig i dens karakterer.

Kilde: Similarweb, Reuters