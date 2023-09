AGC's Digital CurtainTM lyskontrolglas vedtaget til Toyotas "Century"

AGC, en verdensførende producent af glas, kemikalier og højteknologiske materialer, har annonceret, at deres Digital CurtainTM lyskontrolglas er blevet vedtaget til Toyotas Century-model, der skal lanceres i 2023. Dette er første gang, at lysstyring glas har været brugt i bildørssektioner. Indførelsen af ​​Digital CurtainTM på bagsæderne i Century-modellen giver mulighed for øjeblikkelig kontrol af lystransmission og synlighed, hvilket øger rummeligheden og komforten i kabinens interiør.

Digital CurtainTM er en type lyskontrolglas, der reducerer varmen og blændingen fra sollys og samtidig giver privatliv i dæmpet tilstand og en følelse af åbenhed i klar tilstand. I modsætning til tidligere lyskontrolglas, der blev brugt som faste vinduer, tilbyder Digital CurtainTM både kemisk holdbarhed og mekanisk holdbarhed, hvilket gør det velegnet til langvarig udsættelse for forskellige vejrforhold. Derudover komplementerer vinduesglassets design, med dets tynde og pæne sorte keramiske design, Century-modellens prestige.

Implementeringen af ​​Digital CurtainTM eliminerer behovet for nuancer og skaber et større, mere avanceret og komfortabelt bagsædeplads, samtidig med at det sikrer øget privatliv. Da bilindustrien efterspørger mere sofistikerede og forskelligartede glasløsninger, sigter AGC Group på at bidrage til realiseringen af ​​et nyt mobilitetssamfund ved at levere optimale materialer og løsninger.

Digital CurtainTM lyskontrolglas består af lamineret glas med en speciel film klemt mellem to glasplader. Denne film indeholder et specielt materiale, der reducerer UV-stråler med cirka 99% i både dæmpet og transmissiv tilstand. Fordelingen og orienteringen af ​​det specielle materiale i filmen kan styres gennem spænding, hvilket giver mulighed for øjeblikkelig skift mellem dæmpet og transmissiv tilstand.

I dæmpet tilstand er det specielle materiale arrangeret tilfældigt, spreder lyset og gør glasset uigennemsigtigt for at reducere blænding, varme og sikre privatlivets fred. I den transmissive tilstand, når en spænding påføres filmen, justeres det specielle materiale i samme retning, hvilket tillader lys at passere gennem glasset og gør det gennemsigtigt.

Overordnet set repræsenterer adoptionen af ​​AGC's Digital CurtainTM lyskontrolglas i Toyotas Century-model et gennembrud inden for bilglasteknologi, der giver passagerer en mere komfortabel og alsidig interiøroplevelse med hensyn til lysstyring, synlighed og privatliv.

