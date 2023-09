Afrikansk litteratur i den digitale tidsalder udforsker nye målgrupper og temaer

Den første boglængde undersøgelse af digital litteratur i Afrika, "African Literature in the Digital Age: Class and Sexual Politics in New Writing from Kenya and Nigeria," høster betydelig akademisk opmærksomhed. Skrevet af Shola Adenekan, en tidligere journalist og lektor i afrikanske studier, undersøger bogen internettets og de nye mediers rolle i at forme nye målgrupper for afrikansk litteratur.

Adenekans inspiration til at skrive bogen kom fra hans egne erfaringer med internettet og forbindelser, han skabte med forfattere og tænkere gennem e-mail-listeservere og sociale medieplatforme. Han bemærkede en stigende tendens til, at afrikansk litteratur blev udgivet online, på platforme som blogs, hjemmesider og senere sociale medieplatforme som MySpace, Facebook og Tumblr.

Det digitale landskab gav et mere organisk rum for disse nye stemmer, da deres primære publikum blev den afrikanske digitale offentlighed snarere end traditionelle udgivere. Mange af forfatterne og tænkerne var kvinder og queer-afrikanere, hvis værker ikke blev anset for værdige af traditionelle forlag. Platforme som Sokari Ekines blog, kulturelle og litterære netværk gav rum for queer-forfattere fra Kenya, Somalia og Sydafrika til at forbinde og dele deres arbejde.

Internettet har markant påvirket kenyansk og nigeriansk litteratur. For eksempel blev den nigerianske forfatter Chimamanda Ngozi Adichies tidlige værker først udgivet online, mens den kenyanske forfatter Billy Kahoras faglitterære bog voksede ud af et stykke udgivet på en nu nedlagt blog. Afrikanske digitale magasiner som African Writers, African Writing og Kwani spillede også en afgørende rolle i at levere platforme til mange etablerede afrikanske forfattere i dag.

Queeraktivisme fandt et hjem i det digitale rum. Mange queer-forfattere, der blev konfronteret med homofobi, migrerede til Europa og Amerika, men fortsatte med at kæmpe mod diskrimination. Onlineplatformen gav dem mulighed for at italesætte deres oplevelser og fremvise rigdommen af ​​queer-afrikansk liv. Værker af queer-forfattere som Keguro Macharia, Sokari Ekine, Shailja Patel, Unoma Azuah og Romeo Oriogun danner et udgangspunkt for at forstå og teoretisere det digitale Afrika, der fremhæver skæringspunktet mellem queerness, politik og borgerrettigheder.

Klassen spiller også en rolle i det digitale litterære landskab. Mens millioner af afrikanere med forskellige baggrunde bruger internettet, kommer mange af pionererne i de digitale litterære samfund fra en solid middelklassebaggrund. Disse forfattere har ofte det privilegium at være kulturelle ambassadører for kontinentet og kan diskutere tabubelagte emner som seksualitet i deres arbejde.

Adenekan håber, at hans bog vil inspirere andre til at udforske det afrikanske digitale og queer-liv i deres forfatterskab. Han understreger vigtigheden af ​​at studere Afrikas hverdag, bevæge sig ud over fokus på det spektakulære og engagere sig i hverdagens ritualer.

Afslutningsvis kaster "African Literature in the Digital Age" lys på internettets dynamiske og transformative kraft i udformningen af ​​afrikansk litteratur, og fremhæver queer-afrikanernes fortællinger og de stemmer, der udfordrer traditionelle udgivelsesnormer.

kilder: Afrikansk litteratur i den digitale tidsalder: Klasse- og seksualpolitik i nyskrivning fra Kenya og Nigeria af Shola Adenekan.