Access Bio, et amerikansk-baseret firma, der fokuserer på at udvikle næste generations diagnostiske kits, har sikret sig en ny aktiepost i CuraPatients, en Californien-baseret digital befolkningssundhedsbaseret virksomhed. Opkøbet har til formål at accelerere Access Bios indtog i den digitale sundhedssektor i USA.

CuraPatients er kendt for sin kunstig intelligens-baserede software-as-a-service (SaaS) løsning, som er certificeret under Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP). Denne certificering sikrer, at CuraPatients overholder en standardiseret tilgang til sikkerhedsvurdering, certificering og løbende overvågning af cloud-produkter og -tjenester. Det giver virksomheden mulighed for at få adgang til patientoplysninger fra alle agenturer inden for den amerikanske føderale regering, hvilket giver en konkurrencefordel i den amerikanske offentlige sektors digitale sundhedstjenester.

Ud over sin AI-baserede software tilbyder CuraPatients også administration af vaccination og aftaler om kroniske sygdomme til store apotekskæder i USA. Dette giver den private sektor mulighed for at udnytte CuraPatients' forretningsnetværk.

Access Bio har med sit brede udvalg af diagnostiske produkter til formål at maksimere synergier gennem samarbejde med CuraPatients. Virksomheden planlægger at bruge CuraPatients' reservationsapplikation som en ny distributionskanal til at sælge og levere sine diagnostiske kits. Access Bio har desuden til hensigt at arbejde sammen med CuraPatients om at udvikle en integreret løsningsplatform til forebyggelse, diagnose, ordination og behandling i fremtiden.

"CuraPatients' avancerede sikkerhedsteknologi, digitale sundhedsserviceplatform og forretningsnetværk i USA vil tjene som et solidt fundament for vores ekspansion til den digitale sundhedsforretning," sagde en Access Bio-embedsmand. "Gennem strategiske partnerskaber med forskellige virksomheder vil vi fortsætte med at accelerere vores tilstedeværelse i den digitale sundhedssektor."

