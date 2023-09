Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria appellerer til digital autonomi

Association of Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON) har opfordret Central Bank of Nigeria (CBN) til at give Bureaux De Change (BDC'er) digital autonomi for at opnå valutakurskonvergens. ABCON-præsident, Dr. Aminu Gwadabe, udgav en rapport, der opfordrede apex-banken til at give en godkendelse uden indvendinger for BDC'er til fuldstændig overgang til digitale operationer.

At give digital autonomi til BDC'er forventes at skabe valutakurskonvergens, minimere markedsvolatilitet og stimulere økonomisk vækst. ABCON har tidligere opnået ratekonvergens, herunder i 2006, 2009 og fra 2018 til 2020, før udbruddet af Covid-19-pandemien.

Ifølge Dr. Gwadabe vil det at tillade operatører digital autonomi lette sand markedskursopdagelse, muliggøre implementeringen af ​​den føderale regerings harmoniserede valutakurspolitikker og understøtte effektiv overvågning af BDC-transaktioner for overholdelse af lovmæssige og regulatoriske krav.

ABCON har været proaktiv i at omfavne teknologi og har foretaget betydelige investeringer i IT-forskning, udvikling og implementering af forskellige digitale løsninger siden 2016. BDC-operatører har nu transaktionsovervågningssystemer på plads, udstyret med IT-kontorfaciliteter og internetforbindelser. De registrerer deres transaktioner på Amazon Web Service (AWS) online i realtid og udtrækker daglige rapporter til returnering. Derudover har operatører integreret med Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) og Bank Verification Number (BVN) verifikationsplatforme.

Disse digitale reformer øger ikke kun den operationelle effektivitet, men bidrager også til den overordnede udvikling og modernisering af BDC-sektoren. ABCONs anmodning om digital autonomi stemmer overens med CBN's planlagte reformer for BDC'er, hvilket understreger behovet for overholdelse af teknologiske fremskridt.

