Oplev nostalgi med vintage påskeægkrus

Hvis du voksede op i Irland og fejrede påske, er du sandsynligvis bekendt med de krus, der plejede at komme med dine chokoladeæg. Disse krus, ofte ledsaget af Nestlé- eller Cadbury-æg, var langt bedre end de grundlæggende hvide kopper, der nu fylder vores skabe for deres bekvemmelighed. Mange af os har holdt fast i disse nostalgiske krus i årevis.

Mick, en samler af nyheder påskeægkrus fra 90'erne, deler denne følelse. Han har samlet en enorm samling gennem årene, inklusive krus med Smarties, Jaffa Cakes og Mars-barer. Nu er Mick endelig klar til at skille sig af med sin samling og sælge dem i en Pop Cup Shop placeret på Nick's Coffee i Ranelagh den 23. september.

Mick og hans partner Betzy er erfarne vintagesælgere, som ofte findes på månedlige loppemarkeder i Liberties. Denne gang vil de tilbyde omkring 50 krus til salg sammen med et udvalg af nøje udvalgte tøjstykker fra deres kollektion. Krusene er ubrugte og i uberørt stand, og prisen varierer fra €15 til €30 pr. stk. Uanset om du er en samler eller blot længes efter et strejf af nostalgi i dine skabe, er disse krus et ideelt fund.

Da han blev spurgt om sine følelser over for at sælge kollektionen, udtrykte Mick begejstring og et ønske om at finde nye hjem til sine elskede krus. Han mener, at alle har en yndlingschokoladebar, så hvorfor ikke have et matchende krus? Derudover kunne Mick ikke lade være med at kommentere på faldet i kvaliteten af ​​påskeægkrus i de seneste år. Han mindede om størrelsen og formen af ​​krus fra 90'erne og begyndelsen af ​​2000'erne og sagde, at de nuværende tilbud er underordnede.

Faktisk er krusene fra 2010'erne særligt skuffende. De mangler ofte tilstrækkelig plads til en fuld kop te, og designfejlene, såsom den væltede læbe, forringer ikke kun deres æstetik, men udgør også en potentiel sundhedsfare, når de holder varme drikke. Til sammenligning er Micks kollektion et vidnesbyrd om fortidens overlegne håndværk.

Hvis du er interesseret i at købe et af disse vintage påskeægkrus, skal du huske, at de skal håndvaskes for at sikre deres levetid. Pop Cup Shoppen den 23. september er stedet at være, hvis du vil tilføje et strejf af nostalgi til din samling. Gå ikke glip af denne mulighed for at eje et stykke påskeægs krushistorie.

kilder:

- Ingen