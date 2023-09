En guide til at navigere i Starfields kort og grænseflade

Starfield, den seneste udgivelse fra Bethesda, tilbyder spillere et stort og indviklet univers at udforske. Med et kortsystem på flere niveauer og ukonventionelle menunavigationsmuligheder er det nemt at føle sig overvældet og fortabt i brugerfladen. Denne guide har til formål at hjælpe spillere med at forstå, hvordan Starfields kortsystem fungerer og giver tips til effektiv navigation.

For at låse op for hurtige rejser til bestemte områder, skal spillerne først besøge en by eller et sted på en planet. Bagefter kan de åbne scanneren ved at trykke på LB (controller) eller F (tastatur) og rette trådkorset mod et tidligere besøgt område. Hvis du trykker på A (gamepad) eller E (tastatur), vil du få en hurtig rejsemulighed. Denne metode giver spillere mulighed for at rejse til bestemte steder uden at få adgang til en menu.

Starfield har fire niveauer af kort. Overfladekortet giver et grundlæggende overblik over interessepunkter, men mangler detaljer. Ved at åbne scanneren med LB/F og derefter trykke på RB/G, kan spillere få adgang til overfladekortet og hurtigt rejse til tidligere besøgte lokaliteter. Planetkortet viser mere detaljeret information og kan tilgås ved at holde menuknappen eller Tab nede. Fra denne visning kan spillere vælge bestemte steder eller vælge at lande og udforske et hvilket som helst område på en planet.

Systemkortet viser alle planeter, måner og rumstationer i et stjernesystem. Spillere kan sætte en kurs eller øjeblikkeligt rejse til et tidligere besøgt område. Galaksekortet afslører alle tilgængelige stjernesystemer i Starfield og giver spillere mulighed for at kortlægge kurser til nye systemer. Hvis et stjernesystem er uden for rækkevidde, skal spillerne opgradere deres skib eller navigere til et tættere system.

Når du rejser til en rumstation, skal spillerne manuelt flyve hen imod den og lægge til ved at trykke på A( eller E, når de er tæt på). Når de er lagt til kaj, kan spillerne trykke på X (eller R) for at gå ombord på stationen eller vende tilbage til deres skib. Derudover kan hurtig rejse til missionsmål udføres ved at få adgang til missionsloggen og vælge en specifik mission. Spillere kan trykke på Y (gamepad) eller B (tastatur) for at få kortet til automatisk at lokalisere deres næste mål i galaksen.

For en mere fordybende oplevelse kan spillere vælge at navigere uden at være stærkt afhængige af kort og menuer. Fra cockpittet på deres skib kan spillere lede efter ikoner, der repræsenterer specifikke destinationer, og trykke på A for at rejse dertil. Denne metode giver spillerne mulighed for at undgå overdreven menudykning og nå ethvert ønsket sted.

Efterhånden som spillere bruger mere tid på at udforske Starfields stjernefyldte univers, vil de blive mere fortrolige med grænsefladen og udvikle muskelhukommelse til effektiv navigation. Ved hjælp af denne guide kan spillere nemt navigere i det store rum og nyde den fordybende oplevelse, Starfield har at tilbyde.

