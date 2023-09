Nyt LED-design fremmer realismen i fordybende skærme

Forskere ved Meijo University og King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) har udviklet billige og ultrasmå lysemitterende dioder (LED'er), der kan forbedre fordybende skærme. Disse LED'er muliggør fuld-farve billeddannelse i høj opløsning, hvilket er afgørende for virtuelle og augmented reality-oplevelser. Forskerne stablede blå, grønne og røde mikro-LED-arrays på det samme substrat og opnåede en pixeltæthed på 330 pixels pr.

Gallium-indiumnitrid-halvlederne, der bruges i LED'erne, opfylder kravene til opløsning, detaljer og farvebredde, der er nødvendige for realistiske visuelle oplevelser. For at opnå optimal ydeevne er det vigtigt at konstruere LED'erne som en enkelt enhed på det samme underlag, snarere end som separate elementer.

Emissionsbølgelængderne for LED'erne var 486, 514 og 604 nanometer, med et smalt nok emissionsspektrum til at udsende rødt, blåt og grønt lys og skelne mellem dem. Selvom der var nogle uvedkommende udsendte bølgelængder, og de røde og blå emissioner var mindre end den grønne emission på grund af beskadigelse under fremstilling af enheden, mener forskerne, at optimering af krystalvækstbetingelserne kan løse disse defekter.

Udviklingen af ​​forbedrede LED'er er afgørende for at opnå realisme på næste niveau i fordybende skærme. Ved at inkorporere disse LED'er i moderne metaverse-applikationer kan brugerne få mere fordybende og levende oplevelser inden for spil, kosmetik og andre områder. Forskerne arbejder nu på at klargøre apparaterne på billige safirsubstrater til praktisk brug.

Dette nye LED-design markerer et vigtigt skridt mod at skabe ultrahøj lysstyrke og definition i fordybende skærme, hvilket åbner muligheder for mere realistiske og engagerende visuelle oplevelser.

Kilde: Meijo University, Applied Physics Express (DOI: 10.35848/1882-0786/aced7c)