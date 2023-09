Apple Inc: Er aktiehandelen over sin fair værdi?

I denne artikel vil vi estimere den iboende værdi af Apple Inc. (AAPL) ved at bruge en Discounted Cash Flow-model (DCF). DCF-modellen tager højde for virksomhedens forventede fremtidige pengestrømme og diskonterer dem til deres nutidsværdi.

Til at estimere pengestrømmene bruger vi en 2-trins model med to perioder med vækstrater. Den første fase repræsenterer højere vækst, mens den anden fase repræsenterer en lavere vækstfase. Analytikerestimater bruges, når det er muligt, og i tilfælde, hvor de ikke er tilgængelige, ekstrapolerer vi det tidligere frie cash flow.

Vi antager, at virksomheder med svindende frie pengestrømme vil bremse deres svindhastighed, og virksomheder med voksende frie pengestrømme vil opleve en langsommere vækstrate over tid. Dette afspejler, at væksten har en tendens til at aftage mere i de første år end i de senere år.

De fremtidige pengestrømme tilbagediskonteres til deres nutidsværdi ved hjælp af en diskonteringsrente. Vi antager, at en dollar i dag er mere værdifuld end en dollar i fremtiden. Nutidsværdien af ​​det 10-årige pengestrømsestimat er beregnet til at være 1.0 billioner USD.

Udover pengestrømmene for de næste ti år beregner vi Terminalværdien, som tegner sig for alle de fremtidige pengestrømme ud over den tiårige periode. Der anvendes en konservativ vækstrate for Terminal Value baseret på gennemsnittet af den 10-årige statsobligationsrente. Nutidsværdien af ​​terminalværdien anslås til at være 1.5 billioner USD.

Den samlede egenkapitalværdi, som er summen af ​​nutidsværdien af ​​pengestrømmene og nutidsværdien af ​​terminalværdien, er beregnet til at være 2.5 billioner USD. Ved at dividere denne værdi med antallet af udestående aktier finder vi, at aktien ser ud til at handle omkring dagsværdi.

Det er vigtigt at bemærke, at værdiansættelser kan være upræcise, og forskellige forudsætninger kan påvirke resultaterne. DCF-modellen tager ikke hensyn til industriens cyklikalitet eller en virksomheds fremtidige kapitalkrav. Derfor er det afgørende at overveje andre faktorer, når man vurderer en virksomheds potentielle præstation.

Som konklusion, mens DCF-modellen antyder, at Apple Inc. handler tæt på sin dagsværdi, er det kun én af mange faktorer, der skal tages i betragtning, når man vurderer en investering. Det anbefales at undersøge andre aspekter såsom risici, fremtidigt indtjeningspotentiale sammenlignet med peers og alternative investeringsmuligheder.

