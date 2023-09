Den sjove fejl, der brød Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 har fået strålende anmeldelser, og mange betragter det som årets spil. Den fængslende rollebesætning, fortryllende miljøer og direkte dialog har genoplivet spillernes kærlighed til længere spiloplevelser. En spiller stødte dog for nylig på en fejl, der tog spillet til et helt nyt niveau af munterhed.

Spilleren, der nyder modding-spil, stødte på adskillige tekniske problemer i fortiden. Men intet kunne have forberedt dem på den fejl, de oplevede i Baldur's Gate 3. Efter at have spillet spillet i et stykke tid, tog de en pause, installerede nogle nye mods og forsøgte at starte et nyt spil. Til deres overraskelse blev de mødt med en ret utraditionel scene - otte nøgne mandlige karakterer og en drageperson.

Forvirret, men underholdt, kunne spilleren ikke lade være med at grine og værdsætte det absurde i situationen. De var usikre på, hvad der forårsagede fejlen, men det så ud til at have erstattet karakterskaberen med dette uventede syn. De nøgne karakterer lignede den mand-stående emoji, og de fire portrætter på siden føjede til den komiske effekt.

Spilleren ønskede dog ikke at sidde fast i denne mærkelige fejl for altid. Blot at afinstallere mods løste ikke problemet. De måtte ty til at indlæse en ældre gemmefil og afslutte spillet, før de kunne starte et nyt spil normalt. Endelig var de i stand til at vende tilbage til den oprindelige karakterskaber og fortsætte deres eventyr.

Selvom fejlen gav spilleren et sjovt og uforglemmeligt øjeblik, håber de, at de aldrig støder på det igen. De kan nu genoptage at spille Baldur's Gate 3, udforske værkstedet og skabe unikke oplevelser uden at den bizarre fejl afbryder deres gameplay.

Denne fejl tjener som en påmindelse om, at selv i de mest polerede og anmelderroste spil kan der stadig opstå uventede og morsomme uheld. Det tilføjer charmen og uforudsigeligheden ved spiloplevelsen.

kilder:

– Destruktoid