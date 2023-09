Det bedste trimniveau af 2024 Toyota GR Supra

By

2024 Toyota GR Supra er en sportsvogn i verdensklasse, der tilbyder enestående ydeevne og unik stil. Toyota tilbyder flere trim for at imødekomme forskellige præferencer og budgetter, så hvilken er den bedste for dig?

De tilgængelige trim til Toyota GR Supra 2024 er:

GR Supra 2.0: Entry-level trim prissat til $45,540

GR Supra 3.0: Trim på mellemniveau til en pris på $54,500

GR Supra 3.0 Premium: En high-end trim prissat til $57,650

GR Supra 45th Anniversary Edition: En specialudgave trim prissat til $64,375

GR Supra 2.0 har en 2.0-liters turbo firecylindret motor med 255 hestekræfter og 295 lb-ft drejningsmoment. Den leveres med Michelin Pilot Super Sport-dæk, læderbeklædte sportssæder og dobbeltzone automatisk klimaanlæg.

GR Supra 3.0 tilbyder en turboladet 3.0-liters inline-seks motor med 382 hestekræfter og 368 lb-ft drejningsmoment. Den leveres med enten en seks-trins manuel eller otte-trins automatgearkasse, Brembo-forbremser og 19-tommer alufælge.

GR Supra 3.0 Premium-beklædningen tilføjer endnu mere luksus og teknologiske funktioner, herunder rødmalede Brembo fire-stempel calipre, opvarmede lædertrimmede sportssæder og et JBL HiFi-lydsystem med 12 højttalere.

GR Supra 45th Anniversary Edition er en begrænset udgave, der har unikke finish, sorte sidestriber med Supra-logoet, matsorte 19-tommer hjul og en justerbar bagvinge.

Ifølge Edmunds er den mest populære trim blandt bilkøbere GR Supra 3.0 Premium. Denne beklædning tilbyder en fantastisk balance mellem ydeevne og luksus med en turbo inline-seks motor, Brembo-bremser, Adaptive Variable Sport-affjedring, opvarmede læderbeklædte sæder, et JBL-lydsystem og trådløs Apple CarPlay og Android Auto.

Anmeldelserne af 2024 Toyota GR Supra trim er blandede, men der er nogle almindelige meninger. Car and Driver roste GR Supra 3.0 for dens manuelle gearkasse og ydeevne. Autotrader og MotorTrend foretrak GR Supra 3.0 Premium for dets opgraderede interiør og rimelige pris.

Afslutningsvis tilbyder 2024 Toyota GR Supra en række trim, der passer til forskellige præferencer. Det populære valg blandt bilkøbere er GR Supra 3.0 Premium, som tilbyder en fantastisk blanding af ydeevne og luksus til en rimelig pris.

kilder:

Toyota Newsroom,

Edmunds,

bil og chauffør,

bilhandler,

motortrend