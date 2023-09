Vi præsenterer BMW M 1000 RR: Et nyt præstationsniveau

BMW S 1000 RR har længe været betragtet som en lysende stjerne i verden af ​​supersportscykler, der sætter standarden for moderne præstationer. BMW har dog nu taget tingene til et helt nyt niveau med introduktionen af ​​M 1000 RR. Denne imponerende maskine beviser, at der altid er plads til forbedringer, selv når du er på toppen af ​​dit spil.

M 1000 RR kommer med nogle bemærkelsesværdige forbedringer, der får den til at skille sig ud over sin forgænger. Disse forbedringer kommer dog med en stor pris, hvilket gør M 1000 RR til en af ​​de dyreste produktionsmotorcykler på markedet i dag. I Malaysia koster den betydelige RM 289,500, mens producentens vejledende udsalgspris (MSRP) i USA er $37,990.

En af de iøjnefaldende funktioner ved M 1000 RR er M Competition Package, som tilbyder bemærkelsesværdige opgraderinger til entusiaster. Denne pakke inkluderer en svingarm i anodiseret aluminium, M bremse- og koblingshåndtag, bremsehåndtagsbeskyttelse, M Endurance Chain og M Rider fodstøtte. M Carbon hjulene forbedrer ikke kun cyklens stil, men reducerer også uafjedret vægt, hvilket resulterer i forbedret håndtering og reaktionsevne på vejen eller banen.

Under sit imponerende ydre kan BMW M 1000 RR prale af et formidabelt chassisdesign, der er finjusteret til racerbanens krav. Den er drevet af en 999cc, væskekølet inline fire-cylindret firetaktsmotor, beskyttet af M Engine Protector for ekstra holdbarhed. Motoren er udstyret med BMW's ShiftCam-teknologi, der tilbyder variabel indsugnings-knastakselkontrol. Denne teknologi optimerer ydeevnen på tværs af forskellige RPM-områder og leverer imponerende 212 hestekræfter ved 15,000 rpm og 79 pund-fods drejningsmoment ved 11,000 rpm.

Med hensyn til teknologi er M 1000 RR udstyret med en stor 6.5-tommer TFT-skærm og et OBD-interface til standard M GPS-Laptrigger. Ydermere har ryttere mulighed for at tilpasse deres cykel med et udvalg af valgfrit tilbehør, herunder forskellige forruder, M Datalogger og M Cover Kit.

BMW M 1000 RR fortsætter med at imponere ikke kun med dens ydeevne, men også med dens ikoniske farvesammensætning af Light White, Racing Blue Metallic og Racing Red. Med sine bemærkelsesværdige forbedringer hæver denne supersportscykel barren og sætter en ny standard inden for højtydende motorcykler.

