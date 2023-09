Den skjulte Kina-eksponering af S&P 500-aktier

En nylig analyse af S&P 500 af Investors Business Daily har afsløret, at ti aktier i indekset er stærkt afhængige af indtægter fra Kina. Undersøgelsen viste, at virksomheder som Qualcomm, Monolithic Power og Texas Instruments genererer mere end 27% af deres omsætning fra Kina eller dets territorier.

Disse tal er væsentligt højere end Apple, som ofte ses som at have en stor eksponering mod Kina. Faktisk hentede Apple kun 18.8% af sin omsætning fra Kina i sin seneste årsrapport. På trods af dette har de ti virksomheder med den største kinesiske eksponering set deres aktier stige med 30 % i år, hvilket er bedre end den samlede S&P 500.

Der er dog tegn på, at investorerne nu kan begynde at prise den risiko, der er forbundet med det kinesiske marked. Apples aktier faldt med 3% efter rapporter om, at nogle af deres produkter kunne blive blokeret for brug af den kinesiske regering. Dette kan være en indikation på ændret stemning over for Kina-relaterede risici.

En faktor, der forværrer bekymringerne for at investere i Kina, er den langsomme økonomiske vækst, som landet oplever. I andet kvartal voksede den kinesiske økonomi med kun 3.2 %, hvilket er væsentligt under dets sædvanlige standarder. Det er ikke kun politiske spændinger, der udgør en risiko for virksomheder, der er afhængige af det kinesiske marked; landets generelle økonomiske sundhed er også en faktor at overveje.

Teknologisektoren er særligt eksponeret over for Kina, hvor 80 % af de ti mest Kina-eksponerede virksomheder i S&P 500 opererer i denne sektor. Qualcomm, som henter 63% af sin omsætning fra Kina, har set sin aktiekurs falde med 3.2% i år. Monolithic Power har på den anden side set sine aktier stige med over 40% på trods af, at 52% af sin omsætning kommer fra Kina.

Samlet set, selvom investorerne måske ikke er alt for bekymrede over deres eksponering mod Kina i øjeblikket, kan denne stemning ændre sig, efterhånden som forholdet mellem USA og Kina spændes yderligere, og den kinesiske økonomi fortsætter med at bremse.

Kilde: S&P Global Market Intelligence, Investor's Business Daily

Definitioner:

– S&P 500: S&P 500 er et aktiemarkedsindeks, der måler aktieudviklingen for 500 store virksomheder noteret på børser i USA.

– Omsætning: Omsætning refererer til den samlede indkomst, som en virksomhed genererer fra dens primære aktiviteter, såsom salg af varer eller tjenester.

– Kina-eksponering: Kina-eksponering refererer til, i hvilken grad en virksomhed er afhængig af omsætning eller drift i Kina for sin økonomiske præstation.

– Sektor: I finans refererer en sektor til en specifik industri eller et segment af økonomien. S&P 500 er opdelt i forskellige sektorer, såsom informationsteknologi og sundhedspleje, baseret på de typer virksomheder, der er inkluderet i indekset.