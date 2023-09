10 nye og spændende forretnings- og startfilm at se på Apple TV+

Apple TV+ har opstået som en fremtrædende spiller i streamingtjenestelandskabet siden lanceringen i november 2019. Selvom den oprindeligt stod over for udfordringer med hensyn til indhold, har platformen siden investeret massivt i original programmering af høj kvalitet. I denne artikel har vi samlet en liste over 10 nye og spændende business- og startup-film, der er blevet udgivet mellem 2022 og 2023.

En af disse film er "Severance", et show, der udforsker konceptet "work-life balance" i et surrealistisk virksomhedslandskab. Karaktererne navigerer efter meningen bag deres ansættelse, mens de optrævler uventede drejninger og afsløringer. En anden bemærkelsesværdig udgivelse er "Super League: The War for Football", en doku-serie, der fanger de dramatiske eftervirkninger af annonceringen af ​​den europæiske Superliga. Selvom den tilbyder et afbalanceret perspektiv, er serien blevet kritiseret for ikke at udforske de økonomiske konsekvenser for fans tilstrækkeligt.

"The Beanie Bubble" dykker ned i Beanie Baby-dillen fra 90'erne og fokuserer på de fiktive historier om tre kvinder, der spillede en integreret rolle i Ty Warners succes. Showet har dog modtaget kritik for at være alt for ambitiøst. Alternativt fortæller "Blackberry" om stigningen og faldet for det banebrydende smartphone-firma og fremhæver begejstringen ved innovation og de fejltrin, der førte til dets undergang.

Disse film tilbyder forskellige synspunkter på prøvelser, triumfer og trængsler i erhvervslivet. Uanset om du er interesseret i biografiske fortællinger, humoristiske fortællinger eller advarende fortællinger, er der noget for enhver smag. Apple TV+ fortsætter med at udvide sit indholdsbibliotek og tiltrække seere med sin originale programmering.

