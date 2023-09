Sådan optjener du hurtigt kreditter i Starfield

Starfield, Bethesdas seneste rumudforskningsspil, drejer sig om erhvervelse af kreditter til at købe udstyr, opgradere dit rumfartøj og ansætte besætningsmedlemmer. Selvom der er flere metoder til at optjene kreditter i spillet, er mange af dem langsomme og ineffektive for dem, der ikke ønsker at bruge rigtige penge. Her er nogle af de hurtigste måder at lovligt samle kreditter på i Starfield:

1) Lås op for handelsfærdigheden

Handelsfærdigheden er afgørende for køb og salg af varer i Starfield. Ved at investere færdighedspoint i Commerce kan du låse op for en række fordele, såsom en indkøbsrabat, øget salgsgevinst og meget mere. Efterhånden som du udvikler denne færdighed yderligere, bliver rabatterne og fortjenesteforøgelserne endnu vigtigere.

2) Plyndre strategisk

I Starfield er der ting at samle overalt, hvor du går. Men ikke alle genstande er værdifulde nok til at retfærdiggøre deres vægt. På grund af begrænset bæreevne er det vigtigt omhyggeligt at vurdere værdien af ​​en vare i forhold til dens vægt, før du beslutter dig for, om du vil tage den eller ej.

3) Forøg Scavenging-færdigheden

Scavenging-færdigheden i Starfield giver dig mulighed for ikke kun at opdage skjulte skatte, men også finde værdifulde genstande i containere. Efterhånden som du går videre i Scavenging, vil du støde på sjældnere og mere værdifulde genstande, hvilket giver en lukrativ mulighed for at optjene kreditter, mens du udforsker.

4) Tage opgaver fra alle missionsbestyrelser

Missionstavler i forskellige bosættelser og fraktioner tilbyder sideopgaver, der belønner dig med kreditter. Gennemførelse af disse missioner kan give dig betydelige kreditbelønninger, og hver fraktions mission board vil have unikke missioner i overensstemmelse med deres mål.

5) Byg forposter

At etablere forposter på planeter kræver en vis indsats, men belønningen er det værd. Ved at konfigurere dine forposter til at producere værdifulde ressourcer, kan du akkumulere et væld af ressourcer, der kan sælges for kreditter. Jo flere forposter du administrerer, jo større vil din potentielle fortjeneste være.

6) Sælg eventuelle ekstra skibe, du har

Hvis du har flere rumskibe, end du kan håndtere, kan du overveje at sælge dem gennem en skibstekniker. Selvom det kan være en lille omkostning at registrere dit fartøj, kan salg af ekstra skibe resultere i betydelige afkast og frigøre plads til mere rentable ventures.

7) Gennemfør fraktionsmissioner

At begive sig ud på fraktionsmissioner fremmer ikke kun spillets historie, men giver også generøse kreditbelønninger. Disse missioner stemmer overens med din valgte fraktions mål og tilbyder en fremragende måde at styrke dine kreditter på undervejs.

8) Fremskridt gennem den lineære missionsprogression

At gennemføre kampagnemissioner er en ligetil måde at optjene kreditter på. De fleste missioner giver økonomisk kompensation, og nogle tilbyder endda sjældne genstande som belønninger. Sørg for at prioritere disse missioner for at tjene både kreditter og værdifulde ressourcer.

9) Sælg undersøgelsesdata

Mens du udforsker forskellige planeter, kan du tage dig tid til at scanne den lokale flora, fauna og geologiske træk. Hver scanning tilføjer din undersøgelsesdataindsamling, som kan sælges for kreditter til Vladimir Sall, et medlem af Constellation-fraktionen.

10) Brug konsolkommandoer (cheats) forsigtigt

Hvis du er villig til at bøje reglerne, kan konsolkommandoer i Starfield give øjeblikkelig rigdom i form af kreditter. Brug af snydekoder kan dog forhindre dig i at opnå præstationer senere i spillet, så brug dem med omtanke.

Afslutningsvis er kreditter essentielle i Starfield. Ved at bruge disse metoder kan du hurtigt optjene kreditter uden at skulle bruge rigtige penge eller bryde nogen regler.

Kilder: Bethesda