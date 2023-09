iPhone 15-festen er lige om hjørnet, og du er hjertelig velkommen! Det er den tid på året igen, hvor Apple annoncerer deres nyeste lineup af iPhones, og i år er det iPhone 15. Begivenheden, kaldet "Wonderlust", er planlagt til tirsdag den 12. september 2023 kl. 10:00 (PST). Forudbestillingsdatoen er sat til fredag ​​den 15. september 2023 kl. 05:00 (PDT), og den officielle lanceringsdato er fredag ​​den 22. september 2023.

Ifølge flere kilder er der rygter om, at produktionen af ​​iPhone 15 kan skifte fra Kina til Indien. Selvom dette ikke er bekræftet, er mange begejstrede for muligheden for en ændring af rejsedestination til lanceringen. Uanset om vi kommer fra Kina eller Indien, er det vigtigt at have vores pas klar og sikre, at vi har alle vores rejsedokumenter og rejseplaner i orden.

Når man ser tilbage på succesen med iPhone 14 USA Pre-Order Thread, med over 25,000 indlæg, 1 million visninger og 1,500 stemmer i alt, er det klart, at spændingen for nye iPhones er uovertruffen. Vil vi være i stand til at slå endnu en rekord i år? Det vil tiden vise.

Når lanceringen nærmer sig, bliver det vigtigt at spore vores ordrer. Når ordrerne begynder at bevæge sig til "Forberedelse til forsendelse", kan vi forvente at se bevægelse i løbet af weekenden. Det er her, vi kan begynde at spore vores pakker ved hjælp af det angivne sporingsnummer. UPS er en af ​​Apples fragtfirmaer, og deres hjemmeside giver os mulighed for at spore vores iPhone-forsendelser. Det er vigtigt at have vores faktura med serienummeret, som kan findes på Apples hjemmeside.

En af de mest forventede scanninger under forsendelsesprocessen er "Import Scan" i Louisville, Kentucky. Denne scanning indikerer, at forsendelsen har godkendt importprocedurer i det modtagende land og garanterer, at iPhone ankommer næste dag. Det er den sidste milepæl, før vi endelig får fingrene i de nye iPhones.

Så gør dig klar til lanceringen af ​​iPhone 15! Sørg for, at dit pas er opdateret, spor din ordre, og gør dig klar til at byde velkommen til den nyeste tilføjelse til Apple-familien.

kilder:

– [Apple](www.apple.com)

– [UPS-sporing](www.ups.com)

– [MacRumors](www.macrumors.com)