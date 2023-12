Indiens ambitiøse månemissioner baner vejen for prøvetilbagesendelsesprogram

Indiens rumprogram fortsætter med at gøre fremskridt i måneudforskningen, hvor den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) forbereder sig på sin fremtidige prøvereturmission. Efter at have landet en lille rover på månens overflade gennem Chandrayaan-3-missionen, blev Indien den fjerde nation, der opnåede en sådan bedrift. Nu har ISRO bragt Chandrayaan-3-drevsektionen tilbage til Jordens kredsløb som en del af dens forberedelse til det kommende prøvereturprogram.

Mens USA har været engageret i måneoperationer i årtier, er Indien relativt nyt på dette felt. Ikke desto mindre er ISRO fast besluttet på at udføre flere måneoperationer og i sidste ende hente prøver fra Månen til analyse. For at opnå dette er et rumfartøj i stand til at rejse tilbage til Jorden afgørende. Heldigvis besad ISRO et rumfartøj med brændstof i Månens kredsløb.

Fremdriftsmodulet, bestående af en lille boks med et solpanel og thrustere, var oprindeligt beregnet til kommunikationsrelæformål efter indsættelse af Vikram-landeren og Pragyan-roveren. Men da roveren og landeren gik i dvaletilstand i løbet af månenatten og efterfølgende ikke vågnede, stod fremdriftsmodulet tilbage med overskydende brændstof.

Ved at gribe muligheden besluttede ISRO at bruge det ekstra brændstof til at indsamle yderligere data. Modulet manøvrerede forsigtigt væk fra Månen og blev rettet mod Jordens kredsløb. Høj højde blev opretholdt for at undgå enhver interferens med geostationære objekter. I øjeblikket kredser drevmodulet Jorden på cirka 96,000 miles (154,000 kilometer).

Den rigdom af flyvedata opnået fra Chandrayaan-3's mission vil i høj grad hjælpe ISRO i dens forfølgelse af den planlagte prøve-returmission. Missionen gav ikke kun værdifuld indsigt, men den gav også muligheder for yderligere test. Under den indledende landing blev Vikrams thrustere affyret for et kort "hop" på overfladen, et afgørende skridt i at bringe en lander tilbage i kredsløb.

Med den viden, der er erhvervet fra Chandrayaan-3, retter ISRO nu opmærksomheden mod Chandrayaan-4, en mission, der har til formål at indsamle en prøve fra Månen allerede i 2028. Indiens ambitiøse månemissioner baner vejen for yderligere videnskabelig udforskning og etablering nationen som en nøglespiller inden for rumforskning og opdagelse.

