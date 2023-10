Parker-solsonden fortsætter med at opklare solens mysterier

Parker Solar Probe afsluttede for nylig sin 17. tætte tilgang til Solen, og den kom inden for 7.26 millioner kilometer fra solens fotosfære. Under sin 13. tilgang blev det det første rumfartøj nogensinde til at krydse en koronal masseudstødning (CME), en stærk begivenhed, der kaster enorme masser af plasma gennem rummet. Sondens mission, som er planlagt til at fortsætte indtil 2025, har til formål at opklare Solens mysterier og give afgørende indsigt i solfænomener.

Parker Solar Probe, der ofte omtales som den "lille motor, der bare bliver ved og i gang", nærmede sig den 27. september og skummede kun 7.26 millioner kilometer over solens overfladelag, kendt som fotosfæren. Denne imponerende præstation følger dens tidligere milepæl med at flyve gennem en koronal masseudslyngning under dens 13. indflyvning den 5. september 2022.

Missionens succes tilskrives rumfartøjets modstandsdygtighed og dets evne til at modstå ekstreme forhold. På trods af at de oplever temperaturer op til 1400 grader Celsius, er sondens hovedinstrumenter beskyttet af afskærmning, så de kan fungere i et næsten normalt rumtemperaturmiljø.

Hovedformålet med Parker Solar Probe er at studere solkoronaen, den øverste del af solatmosfæren. Forskere sigter efter at forstå, hvad der opvarmer koronaen og spore energistrømmen i den. Derudover søger de at undersøge solvindens acceleration, når den forlader Solen, samt strukturen af ​​Solen og dens magnetfelter.

Koronale masseudstødninger er af særlig interesse for solfysikere. Disse kraftfulde hændelser kan have betydelige konsekvenser for Jorden, lige fra at forstyrre kommunikationssystemer til at forårsage strømafbrydelser. Ved at studere disse solstorme håber forskerne at få en bedre forståelse af de kræfter, der driver dem, og udvikle prognoseevner.

Den nylige milepæl opnået af Parker Solar Probe, der passerede gennem en CME på dets nærmeste punkt til Solen, gav værdifulde data om chokbølgens hastighed og tæthed. Selvom denne særlige CME ikke udgjorde en trussel mod Jorden, fremhæver den vigtigheden af ​​at studere disse begivenheder og deres potentielle konsekvenser.

Parker Solar Probe-projektet ledes og drives af Johns Hopkins Applied Physics Laboratory i Laurel, Maryland. Rumfartøjet, bygget inden for NASAs tidslinje og budget, fortsætter med at bane vejen for nye opdagelser om vores nærmeste stjerne, Solen.

