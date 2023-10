Det tabte kontinent Zealandia er fuldt ud kortlagt for første gang

Forskere har gennemført den første fulde kortlægning nogensinde af Zealandia, et neddykket kontinent, der omfatter New Zealand og de franske øer i Ny Kaledonien. Zealandia blev officielt anerkendt som et kontinent i 2017, og denne seneste kortlægningsindsats har givet forskere ny indsigt i dets dannelse for millioner af år siden.

På trods af at det for det meste er under vandet, med kun 5% af dets landmasse over havets overflade, strækker Zealandia sig over et anslået område på 1.9 millioner kvadratkilometer. Den seneste kortlægning fokuserede på den nordlige region af Zealandia, der ligger mellem New Zealand, Ny Kaledonien og Australien.

Undersøgelsen afslørede, at Zealandia brød fra superkontinentet Gondwana for mellem 60 og 100 millioner år siden. Adskillelsen blev lettet af en massiv vulkansk region, der indeholdt magnetiske lavasten langs grænsen mellem de to landmasser. Efterhånden som Zealandia strakte sig og tyndede ud, flød magma ud af revner og sprækker, hvilket førte til dets endelige løsrivelse fra Gondwana.

Kortlægningsprojektet afslørede også en granitrygrad, der løber gennem midten af ​​Zealandia, med stenprøver taget fra havbunden nær Ny Kaledonien. Disse prøver gjorde det muligt for forskere fuldt ud at spore den 100 millioner til 250 millioner år gamle granitformation.

Den omfattende kortlægning af Zealandia har betydelige konsekvenser for forståelsen af ​​New Zealands ressourcer, miljø og naturlige farer. De indsamlede data vil give værdifuld indsigt i kontinentets geologiske sammensætning, vulkanske aktivitet og sedimentære træk.

Denne milepæl inden for kontinental kortlægning giver videnskabsfolk en omfattende forståelse af Zealandias dannelse og udvikling. Det fremhæver den afgørende rolle, magma spillede i opløsningen af ​​Gondwana og den ultimative adskillelse af Zealandia som et særskilt kontinent.

