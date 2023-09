Kommende solformørkelse i Colorado: Alt hvad du behøver at vide

Efterhånden som datoen for den kommende solformørkelse nærmer sig, oplever hoteller, inklusive Herrera's, en stigning i bookinger. Dette skuespil, der finder sted den 14. oktober, vil være den første formørkelse, der er synlig fra USA siden 2017's totale formørkelse. Den ringformede sti forventes at krydse regionen omkring kl. 10:30 den lørdag og tiltrække store skarer af ivrige tilskuere.

Så hvad er egentlig en ringformet solformørkelse? Det opstår, når Månen passerer mellem Jorden og Solen, mens den er på sit fjerneste punkt fra Jorden. Sidste gang USA var vidne til dette fænomen var i 2012. På grund af dens afstand fremstår Månen som en mørk skive, der er mindre end solen, hvilket skaber en fascinerende "ring af ild"-effekt på himlen, som varer cirka 4 minutter .

Samfund sydvest for Durango, herunder Cortez, Dolores og Dove Creek, vil have det privilegium at opleve annulariteten i sin fulde herlighed. Disse steder vil nyde en udsigt, hvor Månen ser ud til at være i det nøjagtige centrum af solen.

For at forbedre oplevelsen arrangeres der forskellige visningsarrangementer i området, blandt andet i Mesa Verde National Park. National Park Service (NPS) og NASA samarbejder om at tilbyde uddannelsesseminarer og udpegede parkeringsområder for besøgende. Parken vil være vært for visningsbegivenheder på Chapin Mesa Museum, Far View Parking Lot og Morefield Campground Amphitheatre. Campingpladser er tilgængelige, men reservationer anbefales, da de sandsynligvis vil blive udsolgt. Besøgende vil blive forsynet med formørkelsesbriller, så længe lager haves, hvilket sikrer sikker visning af denne himmelske begivenhed.

Navnlig vil Four Corners Monument, hvor grænserne til Colorado, Arizona, New Mexico og Utah mødes, forblive lukket fra kl. 8 til kl. 1 på dagen for formørkelsen. Denne lukning er en respektfuld foranstaltning for at ære Navajo-nationens hellige tro, som administrerer stedet. Navajo-folket betragter formørkelser som hellige begivenheder og afstår fra at arbejde eller forlade deres hjem under sådanne hændelser.

For dem i andre dele af Colorado, selvom de ikke vil opleve den fulde formørkelse, kan de stadig være vidne til en delvis formørkelse om morgenen den 14. oktober.

Hvis du går glip af dette års formørkelse, så fortvivl ikke. Den næste totale solformørkelse i Colorado er planlagt til 2048. Men hvis du er ivrig efter at være vidne til en total formørkelse tidligere, kan du rejse mod øst for at se en den 8. april 2024. Denne formørkelse vil passere gennem Mexico, Texas og forskellige byer i den nordøstlige del af USA, herunder Austin, Dallas og Indianapolis.

Så sæt kryds i dine kalendere og forbered dig på at opleve den ærefrygtindgydende skønhed ved en solformørkelse i Colorado. Husk at medbringe dine formørkelsesbriller for at sikre sikker visning, og vær forberedt på potentiel trafik, da denne sjældne begivenhed forventes at trække store menneskemængder.

kilder:

– Herrera's Hotel: [kilde]

– NASA: [kilde]

– Mesa Verde National Park: [kilde]