Udforsk udviklingen af ​​tomater: Fra vild til vidunderlig

Biologer ved University of Massachusetts Amherst har forsket i tomaternes evolutionære historie og afsløret de sæt af egenskaber, der førte til udviklingen af ​​deres særskilte egenskaber. Resultaterne, offentliggjort i Plants, People, Planet og The American Journal of Botany, kaster lys over, hvordan frugter udvikler sig i naturen og giver indsigt, der kan hjælpe med fremtidige afgrødeforbedringsbestræbelser.

Undersøgelsen fokuserede på slægtninge til moderne tomater, flere vilde arter fundet langs den vestlige kyst af Sydamerika. Disse vilde arter adskiller sig meget fra de tomater, vi kender i dag. De er små, grønne når de er modne, og mange har ubehagelig smag og lugt.

For at forstå forvandlingen fra disse vilde tomater til den lækre og visuelt tiltalende frugt, vi nyder, studerede forskerne evolutionære syndromer, som er sæt af egenskaber, der forekommer sammen i frugter. Tidligere forskere havde ikke dyrket alle arterne af vilde tomater sammen for at samle beviser for disse syndromer.

Holdet indsamlede frø fra 13 arter af vilde tomater og flere varianter inden for hver art. De dyrkede disse planter og undersøgte deres frugter for egenskaber som farve, form, sukker- og syreindhold og DNA-analyse. De flygtige organiske forbindelser, der er ansvarlige for tomaternes aroma, blev også målt og klassificeret.

Resultaterne afslørede, at egenskaber som lugt, smag og farve er syndromatiske, og der er et match mellem tomatens ydre udseende og dens smag. Denne forskning giver en omfattende forståelse af, hvordan vilde tomater adskiller sig fra hinanden og fra dyrkede sorter.

Undersøgelsen nød også fordel af Charles Ricks indsamlingsindsats, som indsamlede frø fra vilde tomatarter under sine rejser i Sydamerika. Forskerne dyrkede disse indsamlede frø sammen med deres egne og sammenlignede de forskellige arters egenskaber.

Denne forskning belyser ikke kun tomaternes evolutionære historie, men har også konsekvenser for avl af mere nærende og tiltalende frugtsorter. Ved at forstå de egenskaber, der bidrager til tomaternes ønskværdige kvaliteter, kan forskere arbejde hen imod at udvikle forbedrede sorter til konsum.