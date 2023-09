Forskere opdager et potentielt plan for neuroner i de simpleste dyr

Forskere har afsløret beviser for neuronlignende celler i placozoer, en af ​​de simpleste slags dyr. Placozoer har eksisteret i havene i hundreder af millioner af år, og det er muligt, at de tjente som planen for nervesystemerne, der findes i mere komplekse dyr, inklusive mennesker. Disse resultater blev offentliggjort i tidsskriftet Cell.

Placozoer ser ud som amøber under et mikroskop, men er faktisk dyr. De er tættere beslægtet med cnidarians (som omfatter søanemoner og koraller) og bilaterianer (hvirveldyr) i livets træ. Mens andre dyreslægter har nervesystemer styret af neuroner, blev placozoaner antaget at være anderledes og ikke besidde neuroner.

I stedet for neuroner bruger placozoaner peptiderge celler til at regulere visse adfærd. Disse celler frigiver korte kæder af aminosyrer, der aktiverer omgivende celler, svarende til funktionen af ​​neuroner i mere komplekse organismer. Denne lighed fik forskere til at undersøge nærmere og teoretisere, at disse celler kan repræsentere nervesystemet hos en gammel dyreforfader.

Forskerholdet studerede genekspression i placozoer og opdagede 14 typer peptiderge celler, der er vigtige for at opbygge neuroner i andre dyr. Men de fandt ud af, at peptiderge celler i placozoer mangler elektrisk aktivitet og evnen til at modtage beskeder, hvilket indikerer, at de ikke er ægte neuroner.

Ved at kortlægge potentielle interaktioner mellem peptiderge celler og andre celler i placozoer, identificerede forskerne et komplekst signalnetværk og specifikke par af neuropeptider og receptorer. Dette understøtter den kemiske hjernehypotese, som antyder, at tidlige nervesystemer udviklede sig som netværk af celler forbundet gennem kemiske signaler snarere end elektriske signaler.

Ved at sammenligne peptiderge celler med neuroner i andre dyr, opdagede forskerne store ligheder i den måde, generne bruges på, hvilket indikerer, at tidlige nervesystemer engang lignede dem, man så i placozoer, før de udviklede sig til komplekse celler, der sender elektriske signaler.

Mens placozoer kan være simple sammenlignet med mennesker, er deres kompleksitet højere end forventet. Yderligere forskning i placozoer og andre dyreslægter vil give en bedre forståelse af udviklingen af ​​nervesystemer og kaste lys over neuronernes funktioner i vores hjerner.

