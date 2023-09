XRISM satellit lanceres for at studere universet i forskellige farver af røntgenstråler

Resumé: X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) satellitten, et samarbejde mellem Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) og NASA med deltagelse fra European Space Agency, blev opsendt den 6. september. XRISMs mission er at detektere røntgenbølgelængder med hidtil uset præcision og give videnskabsmænd banebrydende nye aflæsninger af varme og energiske steder i universet. I modsætning til eksisterende røntgenteleskoper kan XRISM skelne mellem forskellige farver af røntgenlys og låse op for et væld af information. Dens instrument registrerer røntgenstråler gennem små temperaturskift, hvilket gør det muligt at identificere kemiske elementer, der er til stede i objekter, og aflæse gasbevægelsers hastigheder. Satellitten har til formål at give et nyt syn på det varme og energiske univers, og observere stjerneeksplosioner, sorte hul-interaktioner og galaksehobe-sammenlægninger i hidtil uset detalje. Forskere ved University of Chicago vil analysere XRISMs første observationer af massive galaksehobe og grupper i håb om at forstå samspillet mellem supermassive sorte huller og deres værtsgalakser. XRISM vil også måle overflod af kemiske grundstoffer og afsløre den nuværende kemiske sammensætning af universet. At opsende en satellit til røntgenobservationer fra rummet udgør en betydelig udfordring på grund af Jordens atmosfære, der blokerer for røntgenstråler. Dette er det fjerde forsøg på at opsende og drive en lignende satellit med succes, og videnskabsmænd er optimistiske med hensyn til XRISMs potentiale.

kilder:

- University of Chicago. "XRISM-satellit opsendes for at studere universet i forskellige farver af røntgenstråler." Phys.org. Hentet 11. september 2023