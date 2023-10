Indiens XPoSat-mission: Oplåsning af universets mysterier

Indiens udforskning af rummet fortsætter med at nå banebrydende milepæle. Efter den vellykkede opsendelse af Chandrayaan-3 og Aditya L-1 missioner forbereder den indiske rumforskningsorganisation (ISRO) nu sin næste mission, X-ray Polarimeter Satellite (XPoSat). Denne mission rummer løftet om at låse op for universets mysterier.

XPoSat er Indiens første polarimetrimission og kun verdens anden af ​​sin slags, hvor NASAs Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) er forløberen, der blev lanceret i 2021. I sin kerne er polarimetri en videnskabelig teknik, der bruges til at studere lysbølgers bevægelse , der giver indsigt i deres retning og vibrationsmønstre under deres rejse gennem rummet.

Lanceringen af ​​XPoSat er sat til at finde sted i de kommende måneder, kørende på toppen af ​​et Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV). Når den først er i kredsløb, forventes den at tjene i mindst fem år. Missionen har til formål at tackle udfordringerne med at forstå emissionsmekanismen fra forskellige astronomiske kilder som sorte huller, neutronstjerner, aktive galaktiske kerner og pulsarvindtåger.

Forskere har fundet disse processer at være komplekse og undvigende, med eksisterende rumobservatorier, der kæmper for at levere præcise data om disse emissioner. For at løse disse udfordringer har ISRO udviklet avancerede enheder og teknologier, såsom XPoSat, for at kaste lys over disse kosmiske gåder.

XPoSat bærer to afgørende videnskabelige nyttelaster: POLIX (Polarimeterinstrument i røntgenstråler) og XSPECT (røntgenspektroskopi og timing). POLIX er designet til at måle polarisationsparametrene for røntgenstråler, der stammer fra cirka 40 lyse astronomiske kilder, mens XSPECT supplerer missionen ved at give væsentlig information om, hvordan himmellegemer absorberer og udsender lys.

XPoSat-missionen forventes med sin avancerede teknologi og avancerede nyttelast at bidrage væsentligt til vores forståelse af kosmos. Det markerer endnu en milepæl i Indiens udforskning af rummet og understreger landets voksende tillid til rummissioner.

