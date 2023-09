Udnyttelse af computersyn til at låse op for indsigt i lithium-ion-batterier

Forskere har brugt computervision, en form for maskinlæring, til at få en dybere forståelse af, hvordan genopladelige lithium-ion-batterier fungerer. Ved omhyggeligt at undersøge røntgenfilm af batterielektroder på nanoskalaniveau har forskere afsløret tidligere skjulte fysiske og kemiske detaljer. Dette gennembrud har potentialet til at øge effektiviteten af ​​lithium-ion-batterier med bredere anvendelser til at forstå komplekse systemer såsom celledeling i embryoner.

Undersøgelsen, ledet af forskere fra Department of Energy's SLAC National Accelerator Laboratory, Stanford University, MIT, og Toyota Research Institute, fokuserede på lithiumjernfosfat (LFP) partikler. LFP-partikler, belagt med et tyndt lag kulstof for forbedret elektrisk ledningsevne, findes almindeligvis i de positive elektroder på lithium-ion-batterier.

For at observere batteriernes interne processer skabte forskerholdet gennemsigtige battericeller med to elektroder omgivet af en elektrolytopløsning indeholdende fritgående lithiumioner. Gennem denne opsætning kunne de spore bevægelsen af ​​lithium-ioner under opladnings- og afladningscyklussen. Denne proces, kendt som interkalation, involverer ionerne ind i og forlader LFP-partiklerne.

LFP er meget vigtig i batteriindustrien på grund af dens lave omkostninger, sikkerhedsrekord og udnyttelse af rigelige elementer, hvilket gør det særligt relevant på markedet for elektriske køretøjer.

Samarbejdet mellem forskere begyndte for otte år siden, da MIT-professor Martin Bazant og Stanfords William Chueh kombinerede deres ekspertise inden for matematisk modellering og avanceret røntgenmikroskopi for at studere batteripartikler. De inkorporerede senere maskinlæringsværktøjer for at accelerere batteritestning og identificere optimale opladningsmetoder. Den nuværende undersøgelse tager det et skridt videre ved at udnytte computersyn til at analysere røntgenfilm i nanoskala fra 2016. Denne teknik giver mulighed for en mere omfattende forståelse af lithium-indsættelsesreaktionerne i LFP-partikler.

Ved at pixelere røntgenbillederne kan forskere fange koncentrationen af ​​lithiumioner på hvert punkt i partiklen. Dette giver dem mulighed for at skabe film, der illustrerer strømmen af ​​lithiumioner ind og ud af partiklerne under opladning og afladning.

Ved at analysere røntgenbillederne fandt forskerne ud af, at bevægelsen af ​​lithiumioner i materialet var tæt på linje med computersimuleringer, der tidligere var udviklet af Bazant. De brugte 180,000 pixels som målinger til at træne en beregningsmodel, der nøjagtigt beskriver termodynamikken i uligevægt og reaktionskinetik af batterimaterialet.

Derudover afslørede undersøgelsen, at variationer i hastigheden af ​​lithium-ion-absorption over partiklernes overflade er korreleret med tykkelsen af ​​kulstofbelægningen. Denne konstatering tyder på, at optimering af kulstoflagets tykkelse potentielt kan forbedre batterieffektiviteten - et vigtigt fremskridt inden for batteridesign.

Resultaterne af denne undersøgelse giver indsigt i optimering af lithiumjernphosphatelektroder og demonstrerer potentialet ved maskinlæring og avancerede billeddannelsesteknikker til at optrevle mysterierne bag materialer og systemer. Dette gennembrud baner ikke kun vejen for fremskridt inden for batteriteknologi, men lover også at studere mønsterdannelse i andre kemiske og biologiske systemer.

kilde:

– MIT-nyhedsmeddelelse

– Nyhedsmeddelelse fra Stanford University

– Nature Journal