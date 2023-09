Ny undersøgelse finder skadelige pesticider i bipollen i Irland

En nylig undersøgelse udført af Trinity College Dublin og Dublin City University har kastet lys over pesticidernes skadelige virkning på forskellige biarter i Irland. Forskerne undersøgte afgrødepollen fra 12 forskellige steder i landet og analyserede niveauerne af resterende pesticider. De indsamlede også pollen fra honningbier og humlebier på disse steder.

Undersøgelsen afslørede, at humlebipollen havde det højeste antal forbindelser og pesticidpåvisning sammenlignet med andre typer pollen. Særligt bekymrende var tilstedeværelsen af ​​neonikotinoid-insekticider i humlebipollen. Neonicotinoider er kendt for at være skadelige for bier og andre dyr.

Hvad der var endnu mere bekymrende var, at mange af de opdagede pesticider ikke var blevet brugt for nylig på de marker, hvor pollen blev indsamlet. Dette tyder på, at disse kemikalier enten forbliver i miljøet i lang tid, eller at resterne kommer fra planter i andre områder inden for biers fourageringsområde.

Elena Zioga, den første forfatter til undersøgelsen og en ph.d.-kandidat ved Trinity's School of Natural Sciences, udtrykte sin bekymring over resultaterne. Hun fremhævede, at nogle af disse giftige pesticider ikke var blevet brugt i prøveudtagningsmarkerne i mindst tre år, hvilket antyder, at kemikalierne forbliver i markkanterne, eller at bier indsamler forurenet pollen fra andre steder end prøveudtagningsmarkerne.

Et andet væsentligt fund af undersøgelsen var, at forskellige biarter blev udsat for forskellige typer pesticider. Honningbipollen viste sig for det meste at være forurenet med fungicider, mens humlebipollen primært var plettet med neonikotinoide insekticider.

Zioga understregede vigtigheden af ​​at overveje flere biarter, når man vurderer pesticideksponering. Hun udtalte, at det ikke giver et fuldstændigt billede at bruge honningbier som den eneste reference til at forstå pesticideksponering. Både honningbier og humlebier spiller en afgørende rolle i bestøvningstjenester og understøtter sunde økosystemer.

Denne undersøgelse kaster lys over den bekymrende tilstedeværelse af skadelige pesticider i bipollen i Irland. Yderligere forskning er nødvendig for at forstå de langsigtede konsekvenser af disse pesticidrester på bipopulationer og bredere biodiversitet.

kilder:

– Trinity College Dublin

– Dublin City University