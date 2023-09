Den ældste trækonstruktion, der går en halv million år tilbage, opdaget i Zambia

Arkæologer har gjort en banebrydende opdagelse ved det forhistoriske sted Kalambo Falls i Zambia. De har fundet den ældste træstruktur, der nogensinde er fundet, og dateres næsten en halv million år tilbage. Den velbevarede struktur kaster lys over vores gamle forfædres avancerede evner. Fundet tyder på, at de var mere teknologisk avancerede end tidligere antaget.

Træstrukturen blev opdaget ved Kalambo Falls, der ligger nær grænsen til Tanzania. Det anslås at være mindst 476,000 år gammelt, før udviklingen af ​​Homo sapiens. Træet har snitmærker, der indikerer, at stenredskaber blev brugt til at forbinde to store træstammer sammen. Strukturen menes at have fungeret som en platform, gangbro eller hævet bolig, designet til at holde vores forfædre over vandet.

Ud over trækonstruktionen blev der også fundet en samling træværktøjer, herunder en kile og en gravestok. Mens det allerede var kendt, at tidlige mennesker brugte træ i løbet af denne tid, var det normalt til begrænsede formål, såsom ildstart eller jagt.

Hovedforfatter af undersøgelsen, Larry Barham fra University of Liverpool, udtalte, at opdagelsen af ​​strukturen var en "tilfældig opdagelse", som blev gjort under en udgravning i 2019. Tidligere optegnelser for den ældste træstruktur dateres tilbage omkring 9,000 år, hvilket gør dette fund væsentligt ældre.

At bevare gammelt træ er en udfordring på grund af dets tendens til at rådne og efterlade minimale spor til den historiske optegnelse. Den høje vandstand ved Kalambo Falls menes dog at have bidraget til den exceptionelle bevarelse af strukturen gennem århundreder.

Forskerne var i stand til nøjagtigt at bestemme træstrukturens alder ved hjælp af en ny dateringsmetode kaldet luminescensdatering. Ved at måle sidste gang mineraler blev udsat for sollys, opdagede de, at strukturen er mindst 476,000 år gammel.

Denne opdagelse giver værdifuld indsigt i vores gamle forfædres muligheder og teknologiske fremskridt. Det indikerer også, at tidlige mennesker besad fantasi og færdigheder, der var nødvendige for at konstruere komplekse træstrukturer længe før Homo sapiens dukkede op.

kilder:

– Nature Journal