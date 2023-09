Arkæologer Opdag den ældste trækonstruktion, antydning af avancerede forfædre

Arkæologer har gjort en ekstraordinær opdagelse i Zambia, hvor de har fundet den ældste træstruktur, der nogensinde er fundet. Strukturen, der menes at være en platform, gangbro eller hævet bolig, daterer sig mindst 476,000 år tilbage, langt før Homo sapiens udvikling. Dette fund tyder på, at vores forfædre kan have været mere avancerede end tidligere antaget.

Den velbevarede træstruktur blev fundet ved Kalambo Falls, nær grænsen til Tanzania. Skæremærker på træet indikerer, at stenredskaber blev brugt til at sammenføje to store træstammer. Ud over strukturen blev der også fundet en samling af træværktøjer, herunder en kile og en gravestok, på stedet.

Den tidligere rekord for den ældste trækonstruktion var omkring 9,000 år. Opdagelsen ved Kalambo Falls betragtes som en "tilfældig opdagelse", der blev gjort i 2019 under udgravning på stedet. Strukturen blev bevaret på grund af det høje vandniveau ved vandfaldene. Gammelt træ har en tendens til at rådne og efterlade små spor, hvilket gør sådanne opdagelser sjældne.

Forskerne brugte en ny metode kaldet luminescensdatering til nøjagtigt at bestemme strukturens alder. Denne metode måler sidste gang mineraler blev udsat for sollys. Resultaterne afslørede, at træstrukturen er meget ældre end først antaget, og dateres mindst 476,000 år tilbage.

Denne opdagelse udfordrer ideen om, at vores forfædre var nomadiske, da strukturen så ud til at være en permanent bolig nær vandfaldene, som gav en konstant kilde til vand. Fundet tyder også på et abstrakt tænkningsniveau og muligvis brugen af ​​sprog, da vores forfædre brugte deres intelligens, fantasi og færdigheder til at skabe noget, der ikke tidligere havde eksisteret.

Studiet af denne træstruktur har ændret den måde, arkæologer tænker på vores gamle slægtninge, idet de anerkender deres evne til at forvandle deres omgivelser og forbedre deres daglige liv. Dette fund demonstrerer vores forfædres kognitive evner med hensyn til planlægning og visualisering af det færdige produkt.

Yderligere forskning er nødvendig for at bekræfte, om strukturen var en permanent bolig eller ej. Opdagelsen ved Kalambo Falls giver værdifuld indsigt i vores forfædres avancerede natur og deres evne til at tilpasse sig deres omgivelser.

kilder:

- AFP