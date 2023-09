Kinesiske videnskabsmænd dyrker med succes humaniserede nyrer i svinefoster

Kinesiske videnskabsmænd har opnået et betydeligt gennembrud ved med succes at dyrke nyrer indeholdende menneskelige celler i svineembryoner, hvilket potentielt kan hjælpe med at afhjælpe manglen på organer til transplantation. Forskningen, offentliggjort i tidsskriftet Cell Stem Cell, markerer det første vellykkede forsøg på at dyrke menneskelige organer hos grise. Nyrerne blev valgt som fokus for undersøgelsen på grund af deres tidlige udviklingsstadium og deres hyppige brug i humane transplantationer.

Tidligere forsøg på at dyrke menneskelige organer i grise har mislykkedes, men denne nye tilgang kan revolutionere organbioteknologi. Holdet fra Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health brugte CRISPR-genredigering til at slette to gener, der er nødvendige for nyredannelse i svineembryoner. De introducerede derefter menneskelige pluripotente stamceller, der var i stand til at udvikle sig til enhver celletype, i embryoerne. Disse menneskelige celler fyldte naturligt den skabte "niche" i griseembryonerne.

Efter at have dyrket embryonerne med menneske- og grisecellerne i reagensglas, blev de overført til surrogatmødre. Fem embryoner viste sig at have normalt fungerende nyrer med 50 til 60 procent humane celler. Dette gennembrud giver anledning til etiske bekymringer, da nogle menneskelige celler også blev opdaget i grisenes hjerner.

Selvom denne forskning er en væsentlig milepæl, er der stadig udfordringer at overvinde, før denne teknologi kan bruges i menneskelig transplantation. Andelen af ​​humane celler i nyrerne er endnu ikke tilstrækkelig, og tilstedeværelsen af ​​menneskelige celler i grisehjerner vækker bekymring. Det langsigtede mål er at optimere teknologien til organtransplantation, men der er behov for yderligere forskning.

Dette gennembrud i dyrkning af humaniserede nyrer i svineembryoner kan bane vejen for udviklingen af ​​andre menneskelige organer hos svin. Forskerne håber at udvide deres undersøgelser til at omfatte organer som hjertet og bugspytkirtlen.

Kilde: Cell Stem Cell, Agence France-Presse