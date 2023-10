Mekanikken bag muskelvækst: Hvordan træning former muskelfibre

Regelmæssig træning er kendt for at styrke og tone vores muskler, men de nøjagtige mekanismer bag denne proces har været et emne af interesse for fysiologer. MIT-ingeniører har nu udviklet en unik træningsmåtte til celler, der gør det muligt for forskere at studere træningens rent mekaniske effekter på et mikroskopisk niveau. Måtten, lavet af hydrogel indlejret med magnetiske mikropartikler, efterligner de kræfter, musklerne oplever under træning, når de aktiveres af en ekstern magnet. Muskelceller dyrket på måtten blev "motioneret" af vibrationerne induceret af magnetens bevægelse.

Foreløbige resultater fra eksperimentet viser, at regelmæssig mekanisk træning hjælper muskelfibre med at vokse i en mere afstemt retning, hvilket giver dem mulighed for at trække sig sammen synkront. Dette fund tyder på, at mekanisk stimulering kan guide muskelgenvækst efter skade eller potentielt bremse virkningerne af aldring. Forskerne planlægger at bruge enheden til at mønstre ark af stærke, funktionelle muskler, som kunne have anvendelse i blød robotteknologi og vævsreparation.

Holdet på MIT håber, at denne nye platform kan give indsigt i, hvordan mekaniske kræfter påvirker muskelfunktionen og hjælpe med at udvikle terapier til muskelskader og neurodegenerative lidelser. Ved at afkoble de kemiske og mekaniske elementer af træning, var de i stand til udelukkende at fokusere på de mekaniske kræfter, der driver muskelrespons.

Den magnetindlejrede måtte viste sig at være en sikker og ikke-destruktiv måde at generere mekaniske kræfter på muskelcellerne. Celler, der regelmæssigt blev udsat for mekanisk bevægelse, voksede længere sammenlignet med celler, der ikke blev udøvet. Dette demonstrerer, hvordan træning kan forme væksten og tilpasningen af ​​muskelfibre. Forståelse af disse mekanismer kan føre til fremskridt inden for vævsregenerering og udvikling af tilpasningsdygtige robotsystemer.

Definitioner:

– Hydrogel: Et blødt, Jell-O-lignende materiale brugt i denne undersøgelse som træningsmåtte for celler.

– Mekaniske kræfter: Fysiske kræfter påført muskelcellerne under træning.

– Vævsregenerering: Processen med at genoprette skadet eller beskadiget væv i kroppen.

