Fjernelse af papirkurven: Aeolus Satellite plunges to Earth in Controlled Reentry

Den europæiske rumfartsorganisation (ESA) har udgivet en ny animation, der viser de sidste øjeblikke af Aeolus-rumfartøjet, da det gjorde sit kontrollerede genindtog i Jordens atmosfære. Animationen, skabt ved hjælp af de sidste otte billeder taget af satellitten, viser rumfartøjet tumle og brænde op i en brændende død. Disse billeder blev taget af Tracking and Imaging Radar (TIRA), en rumobservationsradar i Tyskland.

Aeolus havde kredset om Jorden i fem år og målte planetens vinde på global skala. Satellitten var dog ved at løbe tør for brændstof og blev trukket ned af tyngdekraften og atmosfærisk modstand. I et unikt forsøg på at bekæmpe det voksende problem med rumaffald implementerede ESA en assisteret genindstigning for satellitten.

Genindtrængen involverede en række manøvrer, der sænkede Aeolus' kredsløb fra cirka 199 miles til kun 75 miles over Jorden. Klokken 2:40 ET blev satellitten til en ildkugle, der faldt gennem Jordens atmosfære. ESA's Space Debris Office sporede dens sidste nedstigning.

Aeolus' kontrollerede genindtræden demonstrerer bæredygtig rumflyvning og ansvarlig drift. Missionsholdet forblev hos satellitten så længe som muligt, vejlede dens tilbagevenden og sikrede ansvarlig bortskaffelse. Som Tommaso Parrinello, Aeolus missionschef, udtalte, "disse billeder er vores sidste farvel til den mission, vi alle savner, men hvis arv lever videre."

Denne kontrollerede genindtræden af ​​et rumfartøj er et vigtigt skridt i retning af at afbøde rumaffald og sikre rumaktiviteternes langsigtede bæredygtighed.

Kilde: ESA (European Space Agency)