Vindens rolle i smeltning af Grønland og antarktiske iskapper

I kampen mod klimaforandringerne er indvirkningen på kystbyerne fra stigende havniveauer uundgåelig. Med magten til at drukne folk som Mumbai og New York, er det afgørende at forstå kilderne til vand.

Indlandsisen i Grønland og Antarktis, bortset fra gletsjer-fyldte bjerge, indeholder nok frosset vand til at hæve havniveauet med 210 fod. Desværre er disse regioner hårdest ramt af den globale opvarmning.

Mens lufttemperaturerne er steget markant i Grønland og har oversteget 3.8°C siden 1990'erne, bidrager vinden også til den accelererede afsmeltning af iskappen. En ny undersøgelse afslører, at Foehn- og Katabatic-vinde, som blæser varm luft ned ad gletsjere, har stor indflydelse på iskappens smeltning i både Grønland og Antarktis.

I de seneste to årtier er påvirkningen af ​​disse vinde på Grønlands indlandsis steget med cirka 10 %. Deres effekt på den antarktiske iskappe er dog faldet med 32%. Denne forskel skyldes primært de forskellige måder, hvorpå den globale opvarmning påvirker den nordlige og sydlige halvkugle. Grønland er blevet så varmt, at vind ikke længere er nødvendig, da sollyset alene har en væsentlig smeltende effekt på regionen.

Den nordatlantiske oscillation, et betydeligt vejrfænomen, der kontrollerer styrken og retningen af ​​vestlige vinde og storme, har også spillet en rolle i denne ulighed. Et skift til en positiv fase har bragt mere varm luft over Grønland og andre arktiske områder, hvilket intensiverer smeltningsprocessen.

På den anden side er den samlede overfladesmeltning i Antarktis faldet med cirka 15 % siden 2000. Dette kan tilskrives en 32 % reduktion i nedadgående vinde på halvøen og en forbedring af regionens ozonlag, som absorberer varme fra Solen og beskytter overfladen mod yderligere smeltning.

Selvom reduktionen i vinddrevet afsmeltning i Antarktis kan virke som en positiv udvikling, udgør afsmeltningstendensen stadig risici. Antarktis har allerede oplevet sammenbruddet af to sårbare ishylder, og hvis denne tendens fortsætter, kan det forstyrre de globale havvandscirkulationsmønstre, hvilket fører til alvorlige konsekvenser for Jordens klima.

Både Grønland og Antarktis er væsentlige bidragsydere til stigende havniveauer, og nøje overvågning og modellering af isafsmeltningen er afgørende. At forstå forholdet mellem vind og is i sammenhæng med klimaændringer er afgørende for at forudsige fremtidig havniveaustigning og dens indvirkning på planeten.

Kilde: Geofysiske forskningsbreve