Et gennembrud i antimikrobiel resistenstestning: Hurtig og nøjagtig evaluering inden for en time

Antimikrobiel resistens (AMR) er en global sundhedskrise, der hvert år forårsager 1.3 millioner dødsfald. For at bekæmpe dette problem har forskere ved Singapore University of Technology and Design (SUTD) udviklet en banebrydende mikrofluidisk enhed, der hurtigt og præcist kan evaluere mikrobers modtagelighed for antibiotika inden for en time.

Traditionelle metoder til at evaluere AMR er langsomme og tager over 20 timer at opnå resultater. Denne forsinkelse kan føre til uhensigtsmæssig brug af antibiotika, hvilket yderligere fremmer udviklingen af ​​resistens. Den nye mikrofluidiske platform tackler dette problem ved at levere en hurtig og præcis antimikrobiel følsomhedstestmetode (AST).

Enheden fungerer ved at måle den bakterielle membranpermeabilitet efter eksponering for antibiotika. Denne ændring i permeabilitet forekommer så snart som 30 minutter efter eksponering for antibiotika, hvilket eliminerer behovet for langvarig bakteriekultur. Ved at fjerne dyrkningstrinnet reducerer platformen gennemløbstiden for resultater betydeligt med omkring 20 timer.

Ikke alene giver den mikrofluidiske platform hurtige resultater, men den tilbyder også fuldautomatisk håndtering af bakterielle løsninger, hvilket reducerer menneskelige fejl og øger pålideligheden af ​​AST-resultater.

Hvad er antimikrobiel resistens?

Antimikrobiel resistens (AMR) refererer til mikroorganismers evne, såsom bakterier og svampe, til at udvikle resistens over for de lægemidler, der er designet til at dræbe dem. Denne resistens gør infektioner sværere at behandle og øger risikoen for sygdomsspredning.

Hvorfor er AMR en global sundhedskrise?

AMR fører til anslået 1.3 millioner dødsfald på verdensplan hvert år. Efterhånden som mikrober bliver resistente over for eksisterende antibiotika, bliver det stadig mere udfordrende at behandle infektioner effektivt. Dette udgør en betydelig trussel mod folkesundheden, da almindelige infektioner kan blive ubehandlede.

Hvordan virker den mikrofluidiske enhed?

Den mikrofluidiske enhed måler den bakterielle membranpermeabilitet efter eksponering for antibiotika. Ved at detektere ændringer i permeabiliteten kan den afgøre, om en mikrobe er modtagelig eller resistent over for specifikke antibiotika. Enheden giver resultater inden for en time, hvilket eliminerer behovet for langvarig bakteriekultur.

Hvad er fordelene ved den mikrofluidiske platform?

Den mikrofluidiske platform byder på flere fordele. Det giver hurtige resultater, hvilket reducerer ekspeditionstiden med cirka 20 timer sammenlignet med traditionelle kulturbaserede metoder. Platformen muliggør også fuldautomatisk håndtering af bakterielle løsninger, hvilket reducerer menneskelige fejl og øger resultatets pålidelighed.

Hvad er implikationerne af dette gennembrud?

Udviklingen af ​​denne mikrofluidiske platform er et vigtigt skridt i bekæmpelsen af ​​antimikrobiel resistens. Med en hurtig og præcis metode til at teste effektiviteten af ​​antibiotika mod specifikke mikrober, kan sundhedspersonale træffe bedre informerede behandlingsbeslutninger, reducere misbrug og overforbrug af antibiotika og mindske truslen fra AMR.

