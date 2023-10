Bevarelse af hvidbarkfyr: en nøgleart under trussel

Hvidbarkfyr, videnskabeligt kendt som Pinus albicaulis, er et bemærkelsesværdigt nåletræ, der trives i højhøjede skove. Disse træer er tilpasset til at modstå barske miljøforhold såsom kraftigt snefald, stærk vind og næringsfattig jord. Men overlevelsen af ​​hvidbarkfyr er nu truet på grund af menneskelige påvirkninger og introduktionen af ​​en svampesygdom kaldet hvid fyrreblærerust.

Hvid fyrreblærerust, som utilsigtet blev bragt til Nordamerika, forstyrrer overførsel af næringsstoffer i træet og kan være dødelig. Med en gennemsnitlig levetid på over 400 år er det højst sandsynligt, at de fleste hvidbarkfyretræer vil komme i kontakt med denne sygdom. Ud over blærerust står hvidbarkfyr over for andre udfordringer såsom indfødte insekter, ændringer i brandmønstre og virkningerne af klimaændringer.

Som en nøgleart spiller hvidbarkfyr en afgørende rolle for økosystemets stabilitet. I år med høje kegleafgrøder er mange arter afhængige af de nærende frø, der produceres af disse træer. Især grizzly- og sortbjørne, såvel som Clarks nøddeknækkeren, er stærkt afhængige af hvidbarkfyrfrø for deres kalorieindtag. Forholdet mellem hvidbarkfyr og Clarks nøddeknækkeren er afgørende for frøspredning og regenerering.

Der gøres en indsats for at bevare og genoprette bestande af hvidbarkfyr. Biolog Randy Moody samler sammen med Kimberley/Cranbrook Youth Climate Corps (YCC) besætningen frø fra træer, der viser en vis grad af genetisk resistens over for blærerust. Målet er at producere frøplanter, der kan sameksistere med denne sygdom uden at eliminere alle hvidbarkfyretræer.

Indsamling af hvidbarkfrø involverer klatring i træer og anbringelse af metalbure omkring kegleklynger. Disse bure beskytter de udviklende kegler om sommeren og fjernes senere om efteråret til opsamling. Denne proces påvirker ikke dyresøgning, da hvidbarkfyr producerer et stort antal kogler hver sæson.

Klimaændringer udgør en yderligere udfordring for at genoprette og bevare hvidbarkfyr. Træerne bor allerede i de højest mulige højder, der er egnede til kolonisering, hvilket efterlader begrænset plads til yderligere migration. På trods af oddsene giver forskere som Moody håb for denne arts langsigtede overlevelse ved at arbejde hen imod dens beskyttelse.

YCC-besætningsmedlemmerne udtrykker deres tilfredshed med at være en del af bevaringsindsatsen for hvidbarkfyr. De sætter pris på muligheden for at arbejde i unikke subalpine rum og bidrage til fremtiden for denne vigtige art. Med fortsat dedikation og forskning er der optimisme for restaurering og overlevelse af hvidbarkfyr i lyset af talrige trusler.

Definitioner:

– Hvidbarkfyr: Pinus albicaulis, en nåletræsart, der findes i højtliggende skove.

– Keystone-arter: En organisme, der spiller en væsentlig rolle i opretholdelsen af ​​et økosystems struktur og funktion.

– Hvid fyrreblærerust: En svampesygdom, der hæmmer overførsel af næringsstoffer i hvidbarkfyretræer.

– Clarks nøddeknækker: En mellemstor fugl, der er ansvarlig for spredning af hvidbarkfrø.

– Blisterrust: En svampesygdom, der påvirker træernes vækst og sundhed.

– Kimberley / Cranbrook Youth Climate Corps (YCC): En gruppe unge individer, der påtager sig miljøprojekter.

– Frøplanter: Unge planter dyrket af frø.

– Økosystemstabilitet: Et økosystems ligevægt og funktion.

– Genetisk resistens: En egenskab, der gør en organisme i stand til at modstå eller tolerere en sygdom.

– Subalpine: Henviser til området under trægrænsen i bjergrige områder.

kilder:

– Kimberleys Randy Moody om udfordringerne og triumfer for den truede hvidbarkfyr (kildeartikel)

- Whitebark Pine Ecosystem Foundation får $600K tilskud fra CBT (kildeartikel)