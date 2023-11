Stray Tool Bag fra International Space Station Visible in UK Skies

Hvis du stirrer op på nattehimlen i Storbritannien tirsdag aften, vil du måske bare få et fascinerende syn - en herreløs værktøjstaske, der ved et uheld blev tabt af NASA-astronauter under vedligeholdelsesarbejde på den internationale rumstation. Selvom det kan lyde som en lille og ubetydelig genstand, vil denne værktøjstaske lyse så kraftigt, at den kan observeres med en kikkert eller et teleskop.

Værktøjskassen uheldet skete tidligere på måneden, da astronauterne Jasmin Moghbeli og Loral O'Hara udførte vigtige vedligeholdelsesopgaver på ISS. Værktøjstasken har kredset lige foran rumstationen og har kørt med en hastighed på cirka 17,000 km/t. Selvom det i sidste ende vil komme ind i Jordens atmosfære igen inden for de næste par måneder, er det i øjeblikket synligt fra Storbritannien på grund af dets lysstyrke.

Astrofysiker professor Albert Zijlstra fra Manchester University delte nogle tips til nysgerrige tilskuere. Hvis vejrforholdene er passende, og himlen er klar, bør det være muligt at se værktøjstasken ved hjælp af en kikkert. Det vil fremstå som en svag plet, der bevæger sig hurtigere end et fly, og bevæger sig fra vest til øst. Den ideelle visningstid er omkring kl. 6.45, og tasken vil være synlig i cirka to minutter.

Udover værktøjstasken får tilskuere også mulighed for at se den fulde rumstation få minutter senere. Værktøjstasken, der er helt hvid i farven, forventes at brænde af i jordens atmosfære om fire til fem måneder.

Selvom det kan virke udfordrende at spotte en genstand som en værktøjstaske, forsikrer eksperter hos EarthSky os om, at det kan lade sig gøre med en kikkert. De beskriver det som overraskende lyst, svævende lige under tærsklen for synlighed for det blotte øje, omkring størrelsesordenen +6.

Så hold øjnene på himlen og din kikkert klar. Du kan lige få et glimt af denne vandrende værktøjstaske fra den internationale rumstation, mens den sejler gennem nattehimlen.

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan kan jeg se den herreløse værktøjstaske fra Storbritannien? For at se den omstrejfende værktøjstaske skal du bruge en kikkert eller et teleskop. Se efter en svag plet, der bevæger sig hurtigere end et fly, fra vest til øst, omkring kl. 6.45. Kan værktøjstasken ses uden optisk hjælpemiddel? Værktøjstasken er ikke synlig med det blotte øje, men kan iagttages med en kikkert på grund af dens lysstyrke, som er lige under grænsen for synlighed. Hvorfor tabte astronauterne ved et uheld værktøjstasken? Værktøjstasken blev tabt ved et uheld under væsentligt vedligeholdelsesarbejde udført af NASA-astronauterne Jasmin Moghbeli og Loral O'Hara. Hvad vil der ske med værktøjstasken? Værktøjstasken kredser i øjeblikket om Jorden foran Den Internationale Rumstation og forventes at brænde af i Jordens atmosfære inden for fire til fem måneder.