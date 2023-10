The Psyche Mission: Udforskning af den mystiske metalasteroide

Forskere har længe været fascineret af 16 Psyche, en metalrig asteroide placeret i asteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. Dens anslåede værdi, hvis den udvindes, overgår de samlede kontanter på Jorden i dag. Dets værd er dog ikke det eneste, der tiltrækker opmærksomhed. Forskere er ivrige efter at studere denne tætte asteroide, da den kan give indsigt i de tidlige stadier af solsystemet.

Den kommende Psyche-mission, ledet af NASA's Jet Propulsion Laboratory, har til formål at opklare mysterierne om 16 Psyche tæt på. Ved at undersøge dets ydre håber forskerne at bestemme dets oprindelse og sammensætning. Er det den resterende kerne af en fejlslagen planet? Blev den dannet ved en kollision og efterfølgende genmontering? Eller er det formet af noget endnu mere unikt, såsom jernudspyende vulkaner?

Psyche-missionen består af en NASA-bygget orbiter, også kaldet Psyche, som vil være det første menneskeskabte rumfartøj, der besøger en metalasteroide. Opsendelsesvinduet var oprindeligt sat til den 5. oktober, men det blev forsinket til den 12. oktober for at finjustere rumfartøjets thrustere. Rumfartøjet vil blive opsendt fra Kennedy Space Center i Florida, ombord på en SpaceX Falcon Heavy raket.

Inde i Psyches mission er 16 Psyche det 16. mindre planetariske legeme, der er opdaget og er opkaldt efter den græske sjælsgudinde. Asteroiden måler omkring 220 km bred og har en ujævn, fladtrykt kartoffellignende form. Gennem jordbaserede observationer har videnskabsmænd lært værdifuld information om dens størrelse, form, rotationsperiode og rotationspol.

Et af de mest spændende aspekter ved 16 Psyche er dets metalindhold. Mens dens overflade reflekterer lys forskelligt, er de nøjagtige metaller, der er til stede, stadig usikre. Men baseret på sammensætningen af ​​jernmeteoritter forudsiger forskere, at 16 Psyche er rig på jern og nikkel og kan også indeholde sporstoffer af kobolt, titanium, platin og palladium.

Missionens hovedmål er at kaste lys over den sande natur af 16 Psyche. Er det en restkerne? Er det et produkt af gammel vulkanisme? Disse spørgsmål forbliver ubesvarede. Psyche rumfartøjet bærer et magnetometer til at detektere enhver restmagnetisme, der måtte være til stede, hvilket kunne give fingerpeg om dets oprindelse.

Psyche-missionens forsinkelse betyder, at rumfartøjet nu forventes at mødes med 16 Psyche i 2029, efter en bane, der inkluderer en tæt forbikørsel af Mars for at samle fart. Når det når sin destination, vil rumfartøjet kredse omkring 75 km over asteroidens overflade, hvilket giver mulighed for detaljeret billeddannelse og kortlægning af dens funktioner.

Afslutningsvis har Psyche-missionen et stort løfte om at opklare mysterierne om 16 Psyche, den utroligt værdifulde og gådefulde metalasteroide. Ved at studere dette unikke himmelobjekt tæt på håber forskerne at få værdifuld indsigt i den tidlige dannelse af vores solsystem og oprindelsen af ​​disse metalrige asteroider.