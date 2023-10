NASA vil affyre raketter for at studere atmosfæriske ændringer under solformørkelse

NASA forbereder sig på at sende tre raketter ind i månens skygge under en kommende solformørkelse for at studere forstyrrelser i jordens atmosfære. Formørkelsen, som vil være en ringformet solformørkelse for en bestemt sti i det sydvestlige USA og en delvis solformørkelse for hele Amerika, vil resultere i et betydeligt fald i sollys.

På toppen af ​​begivenheden vil cirka 90% af solen blive blokeret af månen. NASA sigter mod at måle virkningerne af dette fænomen på Jordens øvre atmosfære. For at indsamle data om atmosfæren, elektrondensiteten og temperaturen vil rumfartsorganisationen opsende tre raketter med klingende lyd fra White Sands Missile Range i New Mexico, lige uden for banen til formørkelsens "ildring".

Raketterne, der er opsendt før, under og efter formørkelsens højdepunkt, vil stige op til omkring 50 miles ind i ionosfæren, hvor luften bliver elektrisk. I denne region forekommer udsving i temperatur og tæthed med bevægelsen af ​​ioner og elektroner under solopgang og solnedgang. Forskere forudser, at under formørkelsen vil bølger forplante sig gennem ionosfæren. Denne mission vil være den første til at indsamle samtidige målinger fra forskellige steder i dette specialiserede lag af Jordens atmosfære under en solformørkelse.

Anført af Aroh Barjatya fra Embry-Riddle Aeronautical University, er projektet kendt som Atmospheric Perturbations around the Eclipse Pat. Barjatya sammenligner ionosfæren med en dam med blide krusninger og siger, at formørkelsen fungerer som en motorbåd, der pludselig bryder gennem vandet. Båden skaber et kølvand, der får vandstanden til at stige et øjeblik, mens den strømmer tilbage ind.

Hver raket vil indsætte små videnskabelige instrumenter til at måle ændringer i elektriske og magnetiske felter, tæthed og temperatur. Raketter anses for at være ideelle til at studere den lodrette dimension i små rumlige skalaer, da de kan opsendes præcist og udforske højder, der er utilgængelige for satellitter.

Den ringformede solformørkelse vil være synlig langs en sti, der strækker sig over Oregon, det nordlige Californien, Nevada, det sydvestlige Idaho, Utah, det nordøstlige Arizona, det sydvestlige Colorado, New Mexico og Texas. Efter at have forladt USA, vil stien krydse Mexicos Yucatan-halvø samt Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia og Brasilien. Mens kun dem på stien vil være vidne til "ildringen", som er en glødende ring omkring nymånen, vil mennesker i hele Nord-, Central- og Sydamerika opleve en delvis solformørkelse.

kilder:

– NASA

– Madhulika Guhathakurta, Heliophysics Program Scientist, NASAs hovedkvarter