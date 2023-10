NASA overvejer nedskæringer i finansieringen af ​​Hubble- og Chandra-rumteleskoper

NASA står over for potentielle nedskæringer i sin astrofysikafdeling, som kan påvirke to store rumteleskopprogrammer, ifølge en nylig rapport. Hubble-rumteleskopet og Chandra X-Ray Observatory, som har ydet betydelige bidrag til vores forståelse af universet, kunne se reduktioner i finansieringen.

Under en præsentation til US National Academies of Sciences, Engineering and Medicines udvalg for astronomi og astrofysik afslørede Mark Clampin, direktøren for NASAs astrofysikafdeling, at budgetbegrænsninger kan kræve "uspecificerede" reduktioner i finansieringen af ​​disse teleskoper. Dette er i et forsøg på at allokere ressourcer til nye programmer hos NASA, da agenturet forventer, at budgetniveauet for regnskabsåret 2024 forbliver det samme som det foregående år.

Astrofysik-divisionen havde anmodet om næsten 1.56 milliarder dollars for det næste regnskabsår, men Clampin erkendte, at det er usandsynligt, at opnå fuld finansiering. I tilfælde af væsentlige budgetnedskæringer vil deres prioritet være at reducere finansieringen til missioner i udvidede operationer, som omfatter Hubble- og Chandra-teleskoperne.

Hubble er i samarbejde med NASAs James Webb-rumteleskop et afgørende værktøj til videnskabelig forskning og udforskning. Chandra, på den anden side, blev lanceret i 1999 og har ikke gennemgået serviceopgaver som Hubble. Det står i øjeblikket over for driftsmæssige udfordringer på grund af sin alder.

Mens Hubble har fungeret effektivt, bemærkede Clampin, at den har været i drift i lang tid og repræsenterer en betydelig del af astrofysikkens budget. Chandra, på den anden side, støder på vanskeligheder og kræver en stigende indsats for at opretholde sine operationer.

Det foreslåede 2024-budget fra Det Hvide Hus tildeler $93.3 millioner til Hubble og $68.7 millioner til Chandra. Disse tal tegner sig for cirka 10% af den samlede budgetanmodning for NASAs astrofysikafdeling i 2024.

Det er vigtigt at bemærke, at NASAs finansieringsbeslutninger stadig afventer godkendelse, og der kan foretages justeringer, før det endelige budget er fastlagt.

kilder:

Space.com

– SpaceNews