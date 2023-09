Einsteins teori om tyngdekraft og søgen efter alternativer

Einsteins teori om tyngdekraften, kendt som generel relativitetsteori, har været utrolig vellykket i over et århundrede. Teorien har dog sine begrænsninger. Den forudsiger sin egen fiasko ved rumtids-singulariteter inde i sorte huller og ved selve Big Bang. Mens andre fysiske teorier, der beskriver de andre fundamentale kræfter i fysik, er blevet testet grundigt, er generel relativitet kun blevet testet i svag tyngdekraft.

Afvigelser fra den generelle relativitetsteori er ikke udelukket og skal ske, ifølge teoretiske fysikere. Eksistensen af ​​rumtids-singulariteter antyder, at kvantemekanik, som gælder i meget lille skala, burde løse disse problemer. Forsøg på at blande generel relativitetsteori med kvantemekanik introducerer dog afvigelser fra Einsteins teori.

Λ-Cold Dark Matter (ΛCDM) modellen, som er standardmodellen for kosmologi, er blevet bredt accepteret. Den er dog ufuldstændig og utilfredsstillende ud fra et teoretisk synspunkt. I de sidste fem år har den også stået over for observationsspændinger, især med hensyn til måling af Hubble-konstanten.

De observationsbeviser for universets acceleration opdaget i 1998 med Type Ia supernovaer har ført til forslag om mørk energi. Naturen af ​​mørk energi forbliver dog ukendt, og alternative forklaringer, såsom modificeret tyngdekraft, har vundet popularitet.

Der er en stor mængde litteratur om teorier om tyngdekraft alternativ til generel relativitetsteori, herunder skalar-tensor teorier. Disse alternativer skal testes gennem solsystemeksperimenter, observation af gravitationsbølger og undersøgelse af sorte huller.

Det er stadig usikkert, om afvigelserne fra den generelle relativitetsteori opstår ved at forsøge at tilpasse kosmologiske observationer ind i en utilstrækkelig teori, eller om mørk energi virkelig ikke eksisterer.

kilder:

– Original artikel