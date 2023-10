En ny forståelse af, hvordan kræft spredes til rygsøjlen

Forskere ved Weill Cornell Medicine i New York City har gjort et betydeligt gennembrud i forståelsen af, hvorfor visse kræftformer metastaserer til rygsøjlen. Det har længe været kendt, at metastatisk brystkræft ofte spreder sig til rygraden, hvilket forårsager alvorlige komplikationer for patienter. Årsagerne bag dette fænomen var dog uklare indtil nu.

I en nylig undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Nature opdagede Matthew Greenblatt og hans team en ny type stamceller, der kan være involveret i metastasering af kræftceller til rygsøjlen. Disse stamceller, der findes i hvirvelknogler, viste sig at udskille et protein kaldet MFGE8. Dette protein virker som et tumortiltrækkende middel, der trækker kræftceller til rygmarvsvævet.

Forskerne udførte eksperimenter på mus, hvor de transplanterede spinale stamceller ind i det ene bagben og lange knoglestamceller i det andet. De observerede, at kræftceller rejste til minihvirvelen næsten dobbelt så ofte, som de gjorde til den lille lange knogle, hvilket indikerer den stærke tiltrækning af MFGE8.

Spinale metastaser kan forårsage alvorlige skader på rygmarven, hvilket påvirker patientens evne til at gå og kontrollere kropsfunktioner. Ved at forstå mekanismerne bag denne spredning kan det være muligt at udvikle interventioner til at forebygge eller behandle rygsøjlemetastaser.

Selvom blokering af MFGE8 kan være en potentiel terapeutisk tilgang, er der behov for yderligere undersøgelser for fuldt ud at forstå implikationerne og effektiviteten af ​​en sådan behandling. Xiang Zhang, en cancerbiolog ved Baylor College of Medicine, beskrev denne forskning som et "stort fremskridt" i vores forståelse af knoglemetastaser.

Dette gennembrud giver håb for patienter med metastatisk brystkræft og andre kræftformer, der almindeligvis spreder sig til rygsøjlen. Ved at opklare dette langvarige mysterium bringer forskere os et skridt tættere på at udvikle effektive behandlinger og forbedre livskvaliteten for dem, der er ramt af disse metastaser.

kilder:

– Natur: https://www.nature.com/

– Weill Cornell Medicine: https://weill.cornell.edu/

– ScienceNews: https://www.sciencenews.org/