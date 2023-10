VERITAS-missionen: At studere Venus med hjælp fra Island

Den kommende VERITAS-mission fra NASA har til formål at studere planeten Venus fra kredsløb og afdække mysterierne, der er gemt under dens tykke dyne af skyer. Men hvordan kan videnskabsmænd forberede sig på at udforske en planet så fjendtlig og ukendt som Venus? En måde er at studere et sted på Jorden, der deler lignende egenskaber. I august 2023 påbegyndte VERITAS videnskabshold en feltkampagne i Island, et vulkanland med aktive vulkaner og ujævnt terræn, der kan sammenlignes med det, der kan findes på Venus.

Under deres to-ugers ekspedition fokuserede det internationale hold af 19 forskere fra USA, Tyskland, Italien og Island på vulkanske træk i Island og brugte dem som terrestriske analoger til at studere vulkanismen på Venus. De undersøgte vulkanske aflejringer på steder som Askja-vulkanregionen, Holuhraun-lavafeltet og Fagradalsfjall-regionen på Reykjanes-halvøen.

For at supplere deres jordobservationer indsamlede det tyske luftrumscenter (DLR) luftradardata ved hjælp af syntetisk blænderadar ombord på et fly, der fløj ovenover. Radardataene indsamlede information om overfladeegenskaberne, såsom tekstur, ruhed og vandindhold, som kan hjælpe med at informere om det fremtidige videnskabelige arbejde med VERITAS-missionen.

VERITAS-rumfartøjet, som står for Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy, vil bruge indsigten opnået ved at studere Island til at forfine dets algoritmer og forbedre dets evne til at opdage ændringer på overfladen af ​​Venus siden den forrige Magellan-mission i 1990'erne. Dette er især afgørende for at identificere vulkansk aktivitet på planeten.

Ved at bruge Island som en analog for Venus håber forskerne at få værdifuld viden og indsigt, som vil hjælpe med succesen af ​​den kommende VERITAS-mission. Islands geologiske ligheder med Venus gør det til en ideel træningsplads, der giver forskere mulighed for at forberede sig på de udfordringer, de kan støde på, når de udforsker vores naboplanet.

