Forskere afslører nye spor om, hvordan katte producerer deres spind

Forskere har måske endelig opklaret mysteriet bag, hvordan katte producerer deres distinkte spindende lyd. I modsætning til den langvarige tro på, at spinden skyldes sammentrækning og afspænding af muskler i stemmelæberne i strubehovedet, tyder en nylig undersøgelse på, at katte har specielle "puder", der bidrager til deres lavfrekvente spinden. Disse fund kaster lys over en ældgammel lyd, der har fascineret både katteelskere og videnskabsmænd.

Mens mange dyrelyde genereres af luft, der passerer gennem stemmeboksen eller strubehovedet, postulerede tidligere teorier, at katte aktivt manipulerer deres strubehovedmuskler for at producere en rytmisk spindende lyd. For at undersøge dette nærmere gennemførte forskere tests på strubehovedet udvundet fra katte, der var blevet aflivet på grund af terminal sygdom.

Overraskende nok fandt forskerne ud af, at strubehovedet producerede spindende lyde blot ved at blæse luft igennem dem uden muskelsammentrækning eller frigivelse. Derudover vibrerede kattenes stemmebånd på samme måde som de menneskelige stemmebånd, der var involveret i at skabe "vokalyngel"-lyden. Forskerne foreslog, at "puderne" af væv, der er knyttet til kattenes stemmebånd, kan sætte dem i stand til at producere lavtliggende spinden.

Selvom denne opdagelse ikke fuldstændigt afkræfter muligheden for muskelinvolvering i spinding, præsenterer den en ny vej til forskning. Robert Eklund, en lingvist ved Linköpings Universitet, anså denne undersøgelse for en væsentlig milepæl i forståelsen af ​​spindemekanismer.

Det er dog stadig en udfordrende opgave at bestemme præcist, hvordan katte spinder. Selvom funktionel magnetisk resonansbilleddannelse (fMRI) potentielt kan give indsigt i kattehjernen under spinden, giver det etiske betænkeligheder at fastholde en kat inde i scanneren, samtidig med at den opmuntres til at spinde.

Ikke desto mindre er forskerne med disse nylige resultater et skridt tættere på at knække koden bag en af ​​de mest genkendelige lyde i dyreriget. Både katteejere og videnskabsmænd venter spændt på yderligere udforskning i den fascinerende verden af ​​spindende kattedyr.

