Modulær arkitektur gør det muligt for pattedyrshjerne at kontrollere eksterne input, finder videnskabsmænd

Forskere har gjort en banebrydende opdagelse vedrørende organiseringen af ​​pattedyrshjernen. Gennem brugen af ​​et eksperimentelt system, der dyrkede neuroner på mikrofabrikerede glasoverflader, fandt forskerne ud af, at hjernens ydre cortex har evnen til at bevare kontrollen over dens eksterne input på grund af dens indbyrdes forbundne, men uafhængigt fungerende moduler.

Cortex, som er det ydre lag af hjernen, der er ansvarlig for forskellige funktioner såsom sensorisk perception og motorisk kontrol, indeholder et stort antal neuroner. Disse neuronale netværk skal være i stand til at adskille input fra specialiserede kredsløb, mens de integrerer input fra flere kredsløb, men det er forblevet uklart, hvordan cortex er i stand til at understøtte disse forskellige behandlingsparadigmer.

For at undersøge dette guidede forskerne kortikale neuroner til at danne modulære netværk indeholdende flere undergrupper. Ved at stimulere disse laboratoriedyrkede neuroner ved hjælp af lys, observerede holdet, at velformede modulære netværk havde store reaktioner på lokaliseret lysstimulering. På den anden side reagerede netværk med mindre modularitet overdrevent synkroniseret på alle stimuli.

Forskerne opdagede også, at balancen mellem lokalt adskilt aktivitet og globalt integreret aktivitet er afgørende for, at hjernen kan udvide sin kapacitet til informationsrepræsentation med begrænsede ressourcer. Denne opdagelse bidrager ikke kun til vores forståelse af pattedyrshjernens struktur og funktion, men har også implikationer for udviklingen af ​​kunstige neurale netværk, der bruges i maskinlæringsforskning.

Samlet set kaster denne undersøgelse lys over, hvordan pattedyrshjernen er i stand til at kontrollere eksterne input gennem sin modulære arkitektur. Det giver værdifuld indsigt i hjernens indviklede funktion og dens evne til at behandle information effektivt.

kilde:

– Hideaki Yamamoto, F. Paul Spitzner, Taiki Takemuro, Victor Buendía, Hakuba Murota, Carla Morante, Tomohiro Konno, Shigeo Sato, Ayumi Hirano-Iwata, Anna Levina, Viola Priesemann, Miguel A. Muñoz, Johannes Zierenberg, Jordi Soriano. "Modulær arkitektur letter støjdrevet kontrol af synkroni i neuronale netværk." Videnskabens fremskridt. DOI: 10.1126/sciadv.ade1755