Forskere opdager objekter på størrelse med Jupiter, der flyder frit i Orion-tågen

Forskere, der bruger James Webb-rumteleskopet, har gjort en overraskende opdagelse i Orion-tågen, hvor de har fundet objekter på størrelse med Jupiter, der flyder frit i rummet, ikke under indflydelse af nogen stjerne. Disse objekter, kaldet Jupiter Mass Binary Objects (Jumbos), blev fundet under en nær-infrarød undersøgelse af trapezhoben og den indre Oriontåge. Resultaterne er blevet indsendt til tidsskrifterne Astronomy & Astrophysics og Nature til peer-review.

Området i Oriontågen, hvor disse objekter blev opdaget, er af særlig interesse, fordi det kaster lys over vores eget solsystems historie. Regionen indeholder massive stjerner, der forbrænder deres nukleare brændstof hurtigt og ikke lever særlig længe. Forskere mener, at vores solsystem kan være blevet født i en lignende klynge, som Oriontågen, før den til sidst spredte sig.

Opdagelsen af ​​disse objekter på størrelse med Jupiter udfordrer nogle af de grundlæggende antagelser i astrofysikken. Teoretiske modeller tyder på, at objekter under tre Jupiter-masser ikke burde være i stand til at dannes, men James Webb-teleskopet har fundet objekter så små som 0.6 gange Jupiters masse. Ydermere blev mange af disse objekter fundet at være binære, der kredser om hinanden eksternt.

En mulig forklaring på dannelsen af ​​disse objekter er, at de blev slynget ud af et stjernesystem efter en interaktion, svarende til hvad der skete i vores eget solsystem. Men udfordringen for teoretikere er nu at forklare, hvordan disse små objekter dannes og forbliver i binære par.

Denne opdagelse åbner op for nye spørgsmål og forskningsområder inden for astrofysik, og videnskabsmænd er spændte på at fortsætte med at studere disse mystiske objekter i Oriontågen.

