Opdagelsen af ​​det unikke binære system giver indsigt i Hot Jupiters og Star Evolution

Forskere har gjort en banebrydende opdagelse af et binært system, der ligger 1,400 lysår væk, og som består af et varmt Jupiter-lignende objekt, der kredser om en hvid dværg. Denne opdagelse giver hidtil usete muligheder for at studere varme Jupiters og udviklingen af ​​stjerner i binære systemer.

Hot Jupiters er en type exoplanet, der kredser meget tæt på deres stjerner og har ekstremt høje overfladetemperaturer. De er udfordrende at studere på grund af genskin fra deres nærliggende stjerner. Dette nyopdagede binære system, der består af en hvid dværg og en brun dværg, tilbyder dog en unik mulighed for at observere og studere de ekstreme forhold for varme Jupiters.

Den hvide dværg i dette system er en rest af en sollignende stjerne, der har opbrugt sit kernebrændsel. Den brune dværg er på den anden side et massivt objekt med en masse mellem en gasgigants og en lille stjernes. Brune dværge omtales nogle gange som mislykkede stjerner, fordi de mangler massen til at opretholde hydrogenfusionsreaktioner.

Et af de interessante aspekter ved dette binære system er, at den brune dværg har en "månelignende" orientering, hvor den ene side af planeten altid vender mod stjernen på grund af tidevandslåsning. Dette fører til ekstreme temperaturforskelle mellem daghalvdelen, som bliver bombarderet af direkte stjernestråling, og halvkuglen på natsiden, som modtager mindre stråling.

Ved at analysere lysstyrken af ​​det lys, der udsendes af systemet, har videnskabsmænd fastslået, at den brune dværgs temperatur på dagen varierer fra 7,250 til 9,800 Kelvin, hvilket er lige så varmt som en stjerne af A-typen. Denne opdagelse giver værdifuld indsigt i virkningerne af intens ultraviolet stråling på planetariske atmosfærer.

Denne forskning fremmer ikke kun vores forståelse af varme Jupiters, men kaster også lys over udviklingen af ​​stjerner i binære systemer. Det binære system tilbyder et laboratorium for fremtidige undersøgelser, som giver forskere mulighed for at udforske de ekstreme forhold og dynamikken i disse himmellegemer.

kilder:

– Nature Astronomy: "Et ekstremt masseforhold, korttidsformørkende binær bestående af en B-type primær og en sandsynlig hvid dværg" uden URL

– European Southern Observatory's Very Large Telescope uden URL