Hvornår blev universets første kontinenter dannet?

I en nylig undersøgelse med titlen "When were the First Exocontinents?", udforsker Jane Greaves, en astronomiprofessor ved Cardiff University, dannelsen af ​​kontinenter i universet. Kontinenter er ikke stationære; de "svæver" oven på Jordens kappe på grund af varmen fra planetens kerne. Denne konstante bevægelse af kontinenter er det, der fører til fænomener som pladetektonik.

Greaves havde til formål at forstå, hvornår de første kontinenter blev dannet, og hvordan denne information kunne hjælpe med at søge efter beboelige verdener. Ved at undersøge tilstedeværelsen af ​​pladetektonik på klippeplaneter forsøgte hun at spore sandsynligheden for kontinenter. Varme spiller en afgørende rolle i denne proces, da planeter med en tilstrækkeligt opvarmet kerne er mere tilbøjelige til at have aktiv pladetektonik.

Baseret på hendes undersøgelse af stjerner og planetdannelse, fastslog Greaves, at Jordens pladetektonik begyndte for cirka 3 milliarder år siden, hvilket er omkring 9.5 milliarder år efter universets begyndelse. Hun opdagede også, at de første kontinenter dukkede op på tynde skivestjerner, som er relativt yngre og har højere metallicitet, cirka 2 milliarder år før Jordens kontinenter. I modsætning hertil indikerede tykke skivestjerner, som er ældre og metalfattige, eksistensen af ​​kontinenter omkring 4 til 5 milliarder år tidligere end Jordens.

Interessant nok fandt Greaves, at kontinenter dannes i en langsommere hastighed på andre planeter sammenlignet med Jorden. Tilstedeværelsen af ​​en optimal mængde varme er nødvendig for at igangsætte kontinentdannelse. Derfor foreslår Greaves, at stjerner med lavere metallicitet end Solen potentielt kan føre til opdagelsen af ​​beboelige exoplaneter med kontinenter.

Denne undersøgelse åbner nye veje for astronomer til at udforske og øger vores forståelse af dannelsen af ​​kontinenter i universet. Ved at studere planetsystemer og de betingelser, der er nødvendige for kontinentdannelse, kan videnskabsmænd søge efter beboelige verdener ud over vores egen.

kilder:

- Jane Greaves, "Hvornår var de første eksokontinenter?"

– NASA

– Unsplash