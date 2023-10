Chandrayaan-3: En vellykket mission med kortvarige hikke

Chandrayaan-3, den indiske månemission, er blevet hyldet som en succes trods nogle mindre tilbageslag. To dage efter landingen af ​​Vikram-landeren og Pragyan-roveren på Månen, oplevede et instrument om bord på roveren et kortvarigt blackout. Santosh Vadawale, den primære efterforsker af Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS), forklarede, at blackoutet var forårsaget af en sen tilføjelse af en sikkerhedsfunktion, som utilsigtet slukkede for kommandoen af ​​APXS. Fejlen blev dog hurtigt udbedret, og instrumentet gennemførte med succes in-situ analyse af Månens jord og klipper.

I modsætning til rapporter, der hævder, at Vikram-landeren og Pragyan-roveren forventedes at vågne op i løbet af den anden månedag, præciserede Vadawale, at de aldrig var designet til at gøre det. Under en tale på Tata Institute of Fundamental Research (TIFR) understregede Vadawale, at missionen faktisk var en komplet succes. Han udtalte endvidere, at Chandrayaan-3-nyttelasterne har leveret fremragende videnskabelige data, hvor APXS giver fantastisk information, som i øjeblikket bliver analyseret i detaljer.

Chandrayaan-3-missionen har utvivlsomt markeret en vigtig milepæl i Indiens udforskning af rummet. De fejl, man støder på under missionens drift, er typiske under så komplekse missioner og overskygger ikke dens præstationer. Den vellykkede funktion af APXS og de værdifulde videnskabelige data indsamlet fra Månens overflade bidrager til at fremme vores forståelse af månens geologi og baner vejen for fremtidige månemissioner.

