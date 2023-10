Status for NASAs Artemis-missioner: Artemis 2 og Artemis 3

By

NASAs Artemis-program har til formål at vende tilbage til Månens overflade og etablere en bæredygtig tilstedeværelse der. Efter den vellykkede lancering af Artemis 1 er de næste missioner i programmet Artemis 2 og Artemis 3.

Artemis 2 skal være den første bemandede mission af Space Launch System (SLS) raketten og vil opsende en bemandet Orion-kapsel på en flyvning rundt om Månen. Selvom den har oplevet nogle forsinkelser, forbliver den ønskede lanceringsdato i november 2024 uændret. Besætningen til Artemis 2, bestående af Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch og Jeremy Hansen, er blevet offentliggjort og er i øjeblikket under træning. Orion-besætningsmodulet, som huser astronauterne, skrider frem med installationen af ​​sit varmeskjold og test af vægt og tyngdepunkt.

Artemis 3 er på den anden side planlagt til at returnere mennesker til Månens overflade ved hjælp af en lander leveret af SpaceX. Der er dog en vis usikkerhed om dets lanceringsdato og mission. Ifølge Jim Free, NASAs associerede administrator for Exploration Systems Development, skal SpaceX udføre betydeligt arbejde på landeren, og hvis den ikke er klar, kan en anden mission flyves. Lige nu er Artemis 3 planlagt til lancering sent i 2025.

Forskellige komponenter udgør hardwaren til disse missioner. Til Artemis 2 forberedes Orion Stage Adapter, European Service Module, Launch Vehicle Stage Adapter og Interim Cryogenic Propulsion Stage. Det europæiske servicemodul, som giver fremdrift og livsstøtte, er blevet leveret til NASA fra European Space Agency. Kernen i SLS-raketten forventes at være færdig i efteråret 2023 og sendt til Kennedy Space Center i november 2023. Derudover er Solid Rocket Boosters blevet støbt og leveret til opsendelsesstedet.

Artemis 3 er også under forberedelser, hvor Orion besætningsmodulet er under montering og det europæiske servicemodul under endelig integration. Launch Vehicle Stage Adapter er blevet samlet, og skumisoleringsprocessen er afsluttet.

Artemis-missionerne repræsenterer væsentlige milepæle i NASAs udforskning af Månen. Mens forberedelserne fortsætter, sigter NASA på at etablere en bæredygtig menneskelig tilstedeværelse på månens overflade og bane vejen for fremtidige dybe rummissioner.

Definitioner:

– Artemis: NASA's program for at returnere mennesker til Månen og etablere bæredygtig måneudforskning.

– SLS: Space Launch System, NASAs mest kraftfulde raket designet til dybe rummissioner.

– Orion: NASAs bemandede rumfartøj, der skal transportere astronauter til Månen og videre.

– SpaceX: En privat rumfartsproducent og rumtransportvirksomhed.

– European Service Module: Modulet leveret af European Space Agency, der leverer fremdrift og livsstøtte til Orion-rumfartøjet.

kilder:

– Scott Johnson / Spaceflight Insider